Nella giornata del 23 gennaio, un’antica tradizione ci invita a ricordare lo sposalizio della Vergine Maria con san Giuseppe, un evento celebrato nel corso dei secoli attraverso magnifici capolavori artistici.

Le origini liturgiche di questa festa risalgono agli inizi del XV secolo, ma fu nel secolo successivo che diversi Ordini religiosi, tra cui i Francescani, i Servi di Maria e i Domenicani, la accolsero tra le loro celebrazioni. La promozione della festa ebbe anche il sostegno di diversi Pontefici, con un ruolo particolare svolto da San Gaspare Bertoni, fondatore della Congregazione delle Sacre Stimmate di Nostro Signore Gesù Cristo, noti come gli “Stimmatini”.

Tuttavia, nel 1961, la Congregazione dei Riti la riclassificò tra le feste di “devozione”, permettendone la celebrazione solo per motivi “veramente speciali” o in riferimento a luoghi specifici nei calendari particolari.

La festa della Santa Famiglia, che si tiene la domenica dopo Natale, esalta il casto matrimonio della Vergine Maria e la Santa infanzia di Nostro Signore Gesù Cristo. Le scarse informazioni fornite dai Vangeli su San Giuseppe, lo descrivono come “un uomo giusto”, osservante della Legge e gradito a Dio.

Il desiderio di esplorare il percorso di Maria e Giuseppe, senza forzature, ci porta a immaginare la straordinaria armonia che si stabilì tra questi due cuori. La loro relazione, unica e irripetibile, rappresenta una fusione di elementi soprannaturali e umani.

La decisione di Maria di rimanere vergine è interpretata come frutto di un’ispirazione speciale dello Spirito Santo, preparando così colei che sarebbe diventata la Madre di Dio. La storia della Sacra Famiglia, arricchita dagli apocrifi, offre un affascinante quadro di due giovani cuori orientati a incarnare la volontà divina.

La relazione tra Maria e Giuseppe, un vero patto nuziale, implicava libertà e responsabilità reciproche. Essi vivevano totalmente l’uno per l’altro, custodi del dono divino, partecipando attivamente all’ingresso del Verbo di Dio nella storia.

La perpetua verginità di Maria, espressione di un amore che si manifesta in modo diverso, diventa significativa per tutte le generazioni e ogni vocazione. Nella Chiesa antichissima di San Giuseppe, questa solennità viene celebrata con devozione, con fedeli che si riuniscono per il Santo Rosario e la Santa Messa.

Quest’anno, la Messa sarà presieduta da Don Daniele d’Ecclesia, seguita dalla distribuzione di bomboniere contenenti sette confetti da consumare nei sette mercoledì successivi. Gli sposi novelli, le coppie di fidanzati e le famiglie con bambini sono invitati a partecipare, rinnovando le loro promesse d’amore durante la Santa Messa e pronunciando nuovamente il loro “Sì” davanti a Dio e alla Chiesa. Un’occasione unica per celebrare l’amore e l’armonia ispirati dalla Sacra Famiglia.