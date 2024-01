Foggia. “Forza Italia è un partito in crescita, anche come senso di responsabilità. Oggi comincia un nuovo capitolo nella storia trentennale di questo partito. Siamo pronti per ripartire con più grinta, entusiasmo.

La nuova classe dirigente sarà impreziosita dall’esperienza da chi ha sostenuto finora le diverse analisi. Un nuovo capitolo a cui tutti dovranno dare sostegno e il proprio apporto”.

Così Giandiego Gatta durante il congresso di FI a Foggia.