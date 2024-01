Gianni Rotice al Congresso FI: "Paolo Dell'Erba può realmente dare aria nuova al partito"

Foggia. “Paolo Dell’Erba è una persona stimata, potrà davvero dare aria nuova al partito. Finalmente un’area di destra coerente e unitaria. La mia amicizia con Potenza e Dell’Erba? Durante le provinciali abbiamo tentato di fare un percorso.

Fu il primo banco di prova, anche in considerazione della situazione amministrativa di Manfredonia. Non andò bene perchè ci fu un pensiero diverso che poi determinò la vittoria di Nobiletti. Oggi con Dell’Erba possiamo riprendere il percorso interrotto in precedenza”.

Così Gianni Rotice durante il congresso di Forza Italia a Foggia.