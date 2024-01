Il Foggia fa splash contro l’Avellino. Coletti ora traballa. Contestato Canonico

Foggia – L’Avellino conquista lo stadio “Zaccheria” e prosegue la sua straordinaria serie positiva in trasferta, mentre il Foggia parte bene ma alla fine cede, concludendo 3-1 a favore degli irpini. Per Coletti è un momento difficile, e il pubblico presente critica i giocatori rossoneri.

L’inizio è infuocato. Partiti subito, il Foggia si porta in vantaggio. Tonin apre splendidamente per Millico, il quale si avvicina e scaglia un tiro curvo, una deviazione inganna Ghidotti, che non può fare nulla, 1-0 allo “Zac”. Al 9′, l’Avellino sfiora il pareggio, De Cristofaro si fa strada in area ma sbaglia il tiro, Tito manca di poco la deviazione.

I rossoneri ritornano all’attacco e minacciano con la conclusione di Marino, un’altra deviazione rischia di beffare gli irpini, ma Ghidotti salva con un riflesso. Ecco l’episodio che cambia il corso della partita, al 13′ Cionek svetta su tutti su calcio d’angolo di Tito, Perina deve arrendersi per l’1-1.

La partita non è più la stessa, al 27′ De Cristofaro apre uno spiraglio per Gori, che con un preciso sinistro batte Perina e silenzia il pubblico rossonero, ribaltando il match in un quarto d’ora. I satanelli perdono terreno, al 34′ Tito sfonda sulla sinistra e De Cristofaro manca di poco la porta. All’38’, errore di Perina, Gori prova il tiro ma la palla finisce fuori. L’Avellino è avanti all’intervallo.

Il secondo tempo è praticamente un monologo degli irpini. Al 54′, Sgarbi crossa per la testa di Gori, che sfiora il secondo palo. All’58’, ancora protagonista l’attaccante, favorito da un rimbalzo che mette in difficoltà Perina, ma il portiere respinge tutto. Ma il tris è nell’aria, al 63′ contropiede micidiale con Sgarbi che fa un passaggio all’indietro e Ricciardi non sbaglia, segnando l’1-3 e incarnando la filosofia di Michele Pazienza.

I lupi si divertono, con un’altra ripartenza fulminante al 78′, Gori si trova solo davanti a Perina ma il portiere lo ipnotizza, evitando la figuraccia e impedendo un altro gol. All’85’, Embalo prova a fare tutto da solo ma entra male su Palmiero, rosso diretto, un’altra espulsione dopo quella di Di Noia a Giugliano.

A questo punto è solo una formalità, all’88’ Cancellotti svetta su un calcio d’angolo di Tito, Perina tiene alta la bandiera ma non basta per evitare il terzo ko consecutivo. Il Foggia esce tra i fischi dei pochi presenti allo “Zaccheria”, e il derby dauno-irpino va all’Avellino.

IL TABELLINO

Foggia (4-2-3-1): Perina; Salines (26’st. Vezzoni), Riccardi, Carillo, Rizzo; Marino (25’st. Fiorini), Tascone (36’st. Martini); Tonin, Schenetti, Millico; Santaniello (10’st. Embalo). All. Coletti.

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Thiago Cionek; Ricciardi, De Cristofaro, Palmiero, Armellino (1’st. Varela), Tito; Sgarbi (39’st. D’Angelo), Gori (45’st. Marconi). All. Pazienza.

Arbitro: Emmanuele di Pisa.

Marcatori: 3’pt. Millico (F), 13’pt. Thiago Cionek (A), 27’pt. Gori (A), 18’st. Ricciardi (A).

Note: ammoniti: De Cristofaro (A), Marino (F), Tascone (F), Thiago Cionek (A), Ricciardi (A). Espulso: 40’st. Embalo (F).

Angoli: 5-4.

Lo riporta Antenna Sud.

fotogallery enzo maizzi