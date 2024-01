La Via della Felicità di Foggia ripulisce Piazza Padre Pio: "Giornata super produttiva"

Foggia. Tantissimi rifiuti abbandonati in Piazza Padre Pio a Foggia. Ecco perché sono tornati in azione i volontari del gruppo La Via della Felicità per intervenire e ridare decoro alla zona.

Sono stati raccolti più di una decina di sacchi dai volontari tra cui moltissima plastica, cartacce, mozziconi, lattine e molto altro.

La tappa è stata scelta dopo la segnalazione di diversi cittadini e in seguito ad un sopralluogo della responsabile dell’iniziativa, Marina Biancardino. Il gruppo vuole dare il benvenuto ad un nuovo volontario che si è unito all’attività: il Sig. Gennaro.

I volontari vogliono dare il loro contributo per la salvaguardia del nostro pianeta, dando il buon esempio a tutta la città, così da creare una maggiore consapevolezza e rispetto per l’ambiente. Questo è il messaggio che L. Ron Hubbard, autore della guida al buon senso La Via della Felicità, suggerisce: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”

I volontari vogliono invitare tutti i cittadini a partecipare alle prossime iniziative, che si terranno Sabato 27 gennaio alle ore 10:00 in Via Almirante con ritrovo all’incrocio con Via Santoro e Domenica 28 gennaio alle ore 10:00 in Via Monsignor Farina con ritrovo di fronte al Bar Gambrinus.

Per partecipare o per ricevere maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com .