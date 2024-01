Tiozzo: "Il Fasano deve essere orgoglioso per la vittoria a Manfredonia" - ph lucia melcarne

Manfredonia. “Da un anno e mezzo non vincevo due partite di fila come allenatore. Una vittoria importante, ringrazio i ragazzi. Abbiamo giocato contro una squadra che da tempo sta facendo benissimo. In questo stadio, con questi tifosi di casa, è stata davvero un’impresa.

Abbiamo avuto un ottimo approccio nella prima frazione. Abbiamo fatto delle cose interessanti. Loro ci hanno creato un po’ di insidie, costruendo a tre, alzando spesso il terzino sinistro. Poi nel secondo tempo sono calati”.

Così il mister del Fasano, Tiozzo nel post gara di Manfredonia-Fasano.