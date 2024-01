VadovetiportailGolfo. Mansueto: “C’è bisogno solo di impegno, passione e competenza”

“Il giudizio sull’amministrazione Rotice è negativo. Fin dall’inizio ha dimostrato tutta l’incapacità politica e amministrativa per poter affrontare le sfide complicate che la Città in quel momento richiedeva. Molo 21 nasce quattro anni fa con la voglia di unire esperienze individuali e collettive per porle al servizio di un progetto condiviso di cambiamento della Città, i cui valori sono riconducibili al campo riformista e progressista. E’ il nostro campo largo o campo giusto che dir si voglia. (nel campo largo) c’è bisogno di condividere un metodo di fare politica e delle regole per stare insieme ed individuare dei punti programmatici comuni. Se c’è un metodo condiviso di stare insieme, se si stabiliscono le regole del gioco, non credo ci sia pericolo ad essere in tanti. E comunque non siamo in tanti: siamo cinque o sei liste. Non vedo quel campo largo così come è stato fatto a Foggia, dove ci sono state undici o dodici liste.

La figura del sindaco dovrebbe essere in grado di riaccendere la passione politica in tutti coloro i quali guardano alla politica come un momento di sviluppo e crescita del Territorio. Un profilo che sappia guardare, ascoltare ed interpretare le istanze del Territorio, in particolar modo, delle periferie. Nomi in questa fase è prematuro farne. Con le altre liste stiamo discutendo di metodo, regole e contenuti programmatici. Per quanto riguarda gli obiettivi, abbiamo fatto una campagna elettorale due anni fa. Le criticità della Città sono note, così come note sono le soluzioni. C’è bisogno solo di impegno, passione e competenza.

Una delle criticità più importanti è l’assenza di lavoro. Bisogna creare le condizioni per offrire lavoro. Bisogna rimuovere gli ostacoli che impediscono la crescita e lo sviluppo del Territorio. Bisogna valorizzare le nostre risorse. Tra gli ostacoli da rimuovere, pensiamo alla zona industriale che non è attrattiva, non è fruibile. Pensiamo al porto Alti Fondali. Pensiamo al patrimonio storico-culturale, nonché quello naturalistico. Non sono fruibili pienamente”.

Così al prof. Salvatore Clemente, nell’ambito di #vadovetiportailGolfo, l’avv. Giovanni Mansueto di Molo 21.