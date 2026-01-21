Accordo quadro manutenzione viaria – Area Monti Dauni (2025–2028) e gruppo di lavoro incentivi tecnici

Un atto analogo viene adottato dalla Provincia di Foggia anche per l’accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale nell’Area Monti Dauni, annualità 2025–2028. La determinazione istituisce il gruppo di lavoro incaricato delle funzioni tecniche, in coerenza con il regolamento incentivi approvato con deliberazioni presidenziali richiamate nel provvedimento.

L’impianto motivazionale ripercorre lo stesso scenario programmatorio-finanziario: risorse ministeriali, successive comunicazioni e rimodulazioni conseguenti alla riduzione dei fondi e alle nuove tempistiche di attuazione. Anche per l’Area Monti Dauni viene riportato un importo complessivo di 4.009.740,08 euro, con ripartizione sulle annualità 2025–2028 e inserimento nella programmazione triennale dei lavori pubblici, con CUP e CUI indicati in atto.

La determinazione richiama gli atti di approvazione del progetto, l’avvio della procedura e i passaggi amministrativi della gara, fino all’aggiudicazione già disposta dal settore appalti/contratti. In questa procedura, l’atto evidenzia anche un passaggio di sostituzione del RUP rispetto a fasi precedenti, con successivi provvedimenti di rettifica.

Come nel caso Gargano, la parte centrale è dedicata alla tabella delle attività e alla composizione del gruppo di lavoro per fasi: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Vengono elencate le figure individuate e le percentuali di incentivo attribuite secondo le previsioni regolamentari, con indicazioni sulle modalità di liquidazione (collegate a momenti procedimentali come affidamento, avanzamento e collaudo). Il testo ribadisce che l’individuazione dei soggetti per la fase “affidamento” è in capo al dirigente del settore competente, sulla base di una comunicazione interna richiamata.

A cura di Michele Solatia.