Edizione n° 5953

BALLON D'ESSAI

EX DISTRETTO FOGGIA // Foggia, l’ex Distretto militare prende nuova vita: studenti, musica e rigenerazione urbana
21 Gennaio 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

RITROVATO DIEGO // Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne torna a casa dopo 8 giorni
21 Gennaio 2026 - ore  12:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Accordo quadro manutenzione viaria – Area Monti Dauni (2025–2028) e gruppo di lavoro incentivi tecnici

MONTI DAUNI Accordo quadro manutenzione viaria – Area Monti Dauni (2025–2028) e gruppo di lavoro incentivi tecnici

La determinazione istituisce il gruppo di lavoro incaricato delle funzioni tecniche, in coerenza con il regolamento incentivi

Accordo quadro manutenzione viaria – Area Monti Dauni (2025–2028) e gruppo di lavoro incentivi tecnici

Monti Dauni

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

Un atto analogo viene adottato dalla Provincia di Foggia anche per l’accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale nell’Area Monti Dauni, annualità 2025–2028. La determinazione istituisce il gruppo di lavoro incaricato delle funzioni tecniche, in coerenza con il regolamento incentivi approvato con deliberazioni presidenziali richiamate nel provvedimento.

L’impianto motivazionale ripercorre lo stesso scenario programmatorio-finanziario: risorse ministeriali, successive comunicazioni e rimodulazioni conseguenti alla riduzione dei fondi e alle nuove tempistiche di attuazione. Anche per l’Area Monti Dauni viene riportato un importo complessivo di 4.009.740,08 euro, con ripartizione sulle annualità 2025–2028 e inserimento nella programmazione triennale dei lavori pubblici, con CUP e CUI indicati in atto.
La determinazione richiama gli atti di approvazione del progetto, l’avvio della procedura e i passaggi amministrativi della gara, fino all’aggiudicazione già disposta dal settore appalti/contratti. In questa procedura, l’atto evidenzia anche un passaggio di sostituzione del RUP rispetto a fasi precedenti, con successivi provvedimenti di rettifica.

Come nel caso Gargano, la parte centrale è dedicata alla tabella delle attività e alla composizione del gruppo di lavoro per fasi: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Vengono elencate le figure individuate e le percentuali di incentivo attribuite secondo le previsioni regolamentari, con indicazioni sulle modalità di liquidazione (collegate a momenti procedimentali come affidamento, avanzamento e collaudo). Il testo ribadisce che l’individuazione dei soggetti per la fase “affidamento” è in capo al dirigente del settore competente, sulla base di una comunicazione interna richiamata.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO