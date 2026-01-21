Edizione n° 5953

BALLON D'ESSAI

EX DISTRETTO FOGGIA // Foggia, l’ex Distretto militare prende nuova vita: studenti, musica e rigenerazione urbana
21 Gennaio 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

RITROVATO DIEGO // Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne torna a casa dopo 8 giorni
21 Gennaio 2026 - ore  12:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Acquedotto Pugliese. Corte dei Conti mette nero su bianco: governance, compensi e criticità strutturali

FARI SU AQP Acquedotto Pugliese. Corte dei Conti mette nero su bianco: governance, compensi e criticità strutturali

Il quadro che emerge è articolato: solidità economica complessiva, ma anche criticità reiterate su governance, compensi e rispetto dei vincoli normativi

ESTERNO CORTE DEI CONTI DI BARI - (PH STATO QUOTIDIANO)

ESTERNO CORTE DEI CONTI DI BARI - (PH STATO QUOTIDIANO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

La Corte dei conti accende un faro sull’Acquedotto Pugliese Spa. Con la determinazione n. 172 del 18 dicembre 2025, la Sezione del controllo sugli enti ha trasmesso al Parlamento una relazione di oltre cento pagine sulla gestione finanziaria 2023 della società interamente partecipata dalla Regione Puglia.

Il quadro che emerge è articolato: solidità economica complessiva, ma anche criticità reiterate su governance, compensi e rispetto dei vincoli normativi. Aqp gestisce il servizio idrico integrato in Puglia e in parte della Campania, con un capitale sociale di 41,38 milioni di euro interamente regionale. Nel 2023 il Consiglio di amministrazione, nominato nel 2021, ha operato in regime di prorogatio, con dimissioni che hanno ridotto l’organo a tre componenti effettivi, situazione che la Corte segnala come problematica per l’efficienza gestionale.

Uno dei passaggi più delicati riguarda i compensi al Presidente del Cda, docente universitario in quiescenza. La Corte ribadisce che l’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 impone la gratuità dell’incarico per i pensionati pubblici. Nonostante la sospensione dei pagamenti dal 2022, le somme già erogate non risultano recuperate, né risultano azioni concrete del socio Regione Puglia per il ristoro.

Sotto osservazione anche il Direttore generale: compensi effettivamente percepiti superiori ai limiti fissati dalle linee guida regionali allora vigenti, assenza di un contratto formale nonostante una previsione statutaria esplicita e utilizzo di fringe benefit (auto aziendale) per un costo complessivo di oltre 366mila euro annui.

La Corte evidenzia inoltre carenze sul fronte della trasparenza, in particolare nella pubblicazione degli atti di gara e dei contratti esecutivi, e invita la società e il socio pubblico a una rigorosa riallineazione normativa, anche alla luce del nuovo affidamento in house del servizio idrico fino al 2045.

atto in allegato > ECLI_IT_CONT_2025_172SCE-RGES

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO