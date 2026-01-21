La Corte dei conti accende un faro sull’Acquedotto Pugliese Spa. Con la determinazione n. 172 del 18 dicembre 2025, la Sezione del controllo sugli enti ha trasmesso al Parlamento una relazione di oltre cento pagine sulla gestione finanziaria 2023 della società interamente partecipata dalla Regione Puglia.

Il quadro che emerge è articolato: solidità economica complessiva, ma anche criticità reiterate su governance, compensi e rispetto dei vincoli normativi. Aqp gestisce il servizio idrico integrato in Puglia e in parte della Campania, con un capitale sociale di 41,38 milioni di euro interamente regionale. Nel 2023 il Consiglio di amministrazione, nominato nel 2021, ha operato in regime di prorogatio, con dimissioni che hanno ridotto l’organo a tre componenti effettivi, situazione che la Corte segnala come problematica per l’efficienza gestionale.

Uno dei passaggi più delicati riguarda i compensi al Presidente del Cda, docente universitario in quiescenza. La Corte ribadisce che l’art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012 impone la gratuità dell’incarico per i pensionati pubblici. Nonostante la sospensione dei pagamenti dal 2022, le somme già erogate non risultano recuperate, né risultano azioni concrete del socio Regione Puglia per il ristoro.

Sotto osservazione anche il Direttore generale: compensi effettivamente percepiti superiori ai limiti fissati dalle linee guida regionali allora vigenti, assenza di un contratto formale nonostante una previsione statutaria esplicita e utilizzo di fringe benefit (auto aziendale) per un costo complessivo di oltre 366mila euro annui.

La Corte evidenzia inoltre carenze sul fronte della trasparenza, in particolare nella pubblicazione degli atti di gara e dei contratti esecutivi, e invita la società e il socio pubblico a una rigorosa riallineazione normativa, anche alla luce del nuovo affidamento in house del servizio idrico fino al 2045.

atto in allegato > ECLI_IT_CONT_2025_172SCE-RGES