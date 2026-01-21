Un’aggressione brutale, avvenuta in una delle zone più centrali e frequentate della città, rischiava di scivolare nel silenzio. È successo tra sabato e domenica scorsi, su viale XXIV Maggio: un cittadino italiano è stato picchiato violentemente da due persone di origine straniera, riportando evidenti ferite al volto e sanguinamento dalla bocca.

A segnalarlo è Difendiamo il Quartiere Ferrovia, che ricostruisce come l’uomo sia stato soccorso in strada dopo aver urlato disperatamente chiedendo aiuto. Determinante l’intervento di alcuni cittadini: senza il loro coraggio e la loro testimonianza, l’episodio – secondo quanto riferito – sarebbe potuto finire nel nulla.

Da quanto emerso finora, e con tutte le cautele del caso in attesa delle verifiche ufficiali, non risulterebbero motivi evidenti all’origine dell’aggressione: nessuna lite precedente chiaramente identificata, nessuna giustificazione apparente. Un dettaglio che inquieta e che apre interrogativi profondi sulla sicurezza quotidiana. Perché se un fatto del genere avviene senza un perché, allora può capitare a chiunque: ai figli, agli anziani, a chi attraversa quel viale ogni giorno per lavoro o per studio.

“A preoccupare ulteriormente è il silenzio istituzionale che ha accompagnato la vicenda. Finora, nessuna presa di posizione pubblica, nessun segnale forte. Un’assenza che pesa su residenti, pendolari e commercianti, soprattutto in un’area che dovrebbe rappresentare un biglietto da visita per la città, non un luogo dove si ha paura di camminare”.

“Ora l’attenzione si sposta sulle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Strumenti spesso citati come garanzia di sicurezza, ma che – sottolineano dal comitato – devono servire davvero a identificare i responsabili, non solo a constatare i fatti a posteriori. Altrimenti restano strutture inutili, “pali e lenti” più che deterrenti”.

“Da qui la richiesta, esplicitata con chiarezza: una presenza più visibile delle forze di sicurezza, anche con il supporto dell’Esercito come deterrenza. Non per spettacolarizzare o “militarizzare” la città, ma per rispondere a una situazione che, secondo chi vive il quartiere, non può più essere considerata normale. Perché quando l’emergenza diventa abitudine, il rischio più grande è assuefarsi. E questo, assicurano dal Quartiere Ferrovia, non è un rischio che la città può permettersi”.