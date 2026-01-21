Si chiude con una definizione agevolata il giudizio per danno erariale promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti Abruzzo nei confronti di dirigenti e funzionari dell’ASL n. 4 di Teramo. Con la sentenza depositata il 15 gennaio 2026, la Sezione giurisdizionale ha dichiarato estinto il procedimento a seguito del pagamento delle somme concordate

Al centro del giudizio un danno complessivo di 42.000 euro, contestato per irregolarità gestionali.

Gli imputati – tra cui una donna di Manfredonia – hanno chiesto l’accesso al rito abbreviato ex art. 130 del Codice di giustizia contabile, offrendo il pagamento del 50% della quota individuale. La Procura ha espresso parere favorevole.

Il Collegio, presieduto da Bruno Tridico, ha ritenuto congrua la somma di 3.500 euro ciascuno, valutando l’assenza di arricchimento personale, la tempestività dell’istanza e la proporzionalità dell’importo rispetto alla gravità dei fatti. I pagamenti, effettuati anche tramite polizza assicurativa, sono stati integralmente versati all’ASL di Teramo entro dicembre 2025.

Stralciata invece la posizione di un uomo, che non ha aderito al rito. Le spese di giudizio sono state compensate.