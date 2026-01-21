Edizione n° 5953

BALLON D'ESSAI

EX DISTRETTO FOGGIA // Foggia, l’ex Distretto militare prende nuova vita: studenti, musica e rigenerazione urbana
21 Gennaio 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

RITROVATO DIEGO // Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne torna a casa dopo 8 giorni
21 Gennaio 2026 - ore  12:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Asl Teramo, danno erariale da 42mila euro. Coinvolta anche donna di Manfredonia. Giudizio si chiude con rito abbreviato

ASL TERAMO MF Asl Teramo, danno erariale da 42mila euro. Coinvolta anche donna di Manfredonia. Giudizio si chiude con rito abbreviato

Si chiude con una definizione agevolata il giudizio per danno erariale promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti Abruzzo

ASL4 TERAMO - fonte Il Centro

ASL4 TERAMO - fonte Il Centro

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Si chiude con una definizione agevolata il giudizio per danno erariale promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti Abruzzo nei confronti di dirigenti e funzionari dell’ASL n. 4 di Teramo. Con la sentenza depositata il 15 gennaio 2026, la Sezione giurisdizionale ha dichiarato estinto il procedimento a seguito del pagamento delle somme concordate

Al centro del giudizio un danno complessivo di 42.000 euro, contestato per irregolarità gestionali.

Gli imputati – tra cui una donna di Manfredonia – hanno chiesto l’accesso al rito abbreviato ex art. 130 del Codice di giustizia contabile, offrendo il pagamento del 50% della quota individuale. La Procura ha espresso parere favorevole.

Il Collegio, presieduto da Bruno Tridico, ha ritenuto congrua la somma di 3.500 euro ciascuno, valutando l’assenza di arricchimento personale, la tempestività dell’istanza e la proporzionalità dell’importo rispetto alla gravità dei fatti. I pagamenti, effettuati anche tramite polizza assicurativa, sono stati integralmente versati all’ASL di Teramo entro dicembre 2025.

Stralciata invece la posizione di un uomo, che non ha aderito al rito. Le spese di giudizio sono state compensate.

 

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO