Edizione n° 5953

BALLON D'ESSAI

EX DISTRETTO FOGGIA // Foggia, l’ex Distretto militare prende nuova vita: studenti, musica e rigenerazione urbana
21 Gennaio 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

RITROVATO DIEGO // Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne torna a casa dopo 8 giorni
21 Gennaio 2026 - ore  12:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Dissesto idrogeologico a San Marco in Lamis: Consiglio di Stato conferma l’esclusione di Verde Futura

SAN MARCO Dissesto idrogeologico a San Marco in Lamis: Consiglio di Stato conferma l’esclusione di Verde Futura

Confermata integralmente la decisione del TAR Puglia che aveva annullato l’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico

Dissesto idrogeologico a San Marco in Lamis: Consiglio di Stato conferma l’esclusione di Verde Futura

San marco in Lamis - ph Sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 99 del 7 gennaio 2026, ha definitivamente respinto l’appello proposto da Verde Futura Cooperativa Agriforestale a r.l., confermando integralmente la decisione del TAR Puglia che aveva annullato l’aggiudicazione dei lavori per la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico nel Comune di San Marco in Lamis.

La controversia riguarda la procedura di gara indetta dal Commissario di Governo – Presidente della Regione Puglia per il contrasto al dissesto idrogeologico, relativa all’intervento denominato “16IR341/G1 – Consolidamento e messa in sicurezza in Via Parigi, Londra, Atene e Nardella”, finanziato nell’ambito del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020. L’importo complessivo del Lotto 2 oggetto di contenzioso ammontava a circa 1,67 milioni di euro.

Ad impugnare l’aggiudicazione era stata la Geom. Ianno Michele Costruzioni, seconda classificata in gara, che aveva contestato il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla società aggiudicataria. In particolare, la ricorrente aveva denunciato la mancanza, da parte di Verde Futura, della qualificazione SOA nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS21 (opere strutturali speciali), nonché l’assenza di una valida dichiarazione di subappalto necessario.

Il TAR Puglia, con sentenza n. 642 del 2025, aveva accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione e disponendo il subentro dell’impresa ricorrente nel contratto, ritenendo illegittimo il ricorso al soccorso istruttorio per sanare una carenza sostanziale dei requisiti di partecipazione. Secondo i giudici di primo grado, la mancata dichiarazione del subappalto necessario nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) non poteva essere considerata un mero errore formale, ma costituiva un vizio insanabile.

Verde Futura aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, sostenendo che l’assenza della dichiarazione di subappalto fosse frutto di un semplice refuso e che la qualificazione OS21 fosse comunque coperta attraverso l’impresa ausiliaria Consorzio Stabile Costruendo s.r.l., in possesso di attestazione SOA di classe superiore. L’appellante aveva inoltre contestato la condanna alle spese di lite disposta dal TAR.

Il Consiglio di Stato ha respinto tutte le censure, ribadendo un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa: il subappalto necessario, o qualificante, rappresenta una modalità alternativa di dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione e deve essere dichiarato espressamente dal concorrente già in sede di presentazione dell’offerta. In mancanza di tale dichiarazione, l’operatore economico deve essere escluso dalla gara.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, la dichiarazione negativa sul subappalto contenuta nel DGUE di Verde Futura non era ambigua né incompleta e non poteva essere corretta mediante soccorso istruttorio, istituto che non può essere utilizzato per integrare ex post requisiti sostanziali mancanti, pena la violazione dei principi di par condicio e di autoresponsabilità.

La sentenza chiarisce inoltre che il possesso, da parte dell’impresa ausiliaria, di una qualificazione SOA sovrabbondante non può supplire alla mancanza di una valida dichiarazione di subappalto necessario, né trasformare automaticamente l’avvalimento in subappalto qualificante.

Con la decisione del Consiglio di Stato si chiude definitivamente la vicenda giudiziaria.

Sentenza

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO