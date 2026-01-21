È scontro totale tra Fabrizio Corona e Mediaset. Dopo la notizia della denuncia presentata dall’azienda di Cologno Monzese in Procura a Milano, l’ex agente fotografico ha affidato ai social una durissima replica: «Ormai è guerra, ve l’ho detto, trattative non ne facciamo. Racconterò tutta la verità anche su di voi, che coprite lui per coprire voi. Per fermarmi mi dovete sparare».

Mediaset ha denunciato Corona per diffamazione aggravata e minacce nei confronti dei vertici del gruppo e di alcuni conduttori di note trasmissioni televisive, a seguito delle recenti puntate del suo format web Falsissimo. Contestualmente, la società ha chiesto alla Direzione distrettuale antimafia di valutare l’attivazione di una misura di prevenzione che possa inibire all’ex “re dei paparazzi” l’uso dei social network, di altre piattaforme telematiche e persino del telefono cellulare per la diffusione di contenuti come quelli pubblicati nelle ultime settimane.

Nel mirino della denuncia, in particolare, due puntate di Falsissimo — con una terza annunciata per il 26 gennaio — nelle quali Corona ha parlato di quello che lui stesso ha definito il «sistema Signorini», sostenendo l’esistenza di presunti ricatti e favori sessuali, oltre ad attacchi rivolti ad altri volti noti di Mediaset e alla stessa azienda.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Ivano Chiesa, storico legale di Corona: «Sono veramente basito. Pare che non sia chiaro che in Italia esiste la libertà di pensiero e di parola in qualunque modo venga manifestata. Tutte queste iniziative mi sembrano un tentativo di ottenere una censura preventiva». «La censura — ha aggiunto — non esiste più in Italia dal 1946».

Secondo quanto emerso, un’istanza analoga a quella presentata da Mediaset sarebbe stata depositata anche da Alfonso Signorini. Per domani pomeriggio è inoltre fissata un’udienza al Tribunale civile di Milano, dopo il ricorso presentato dai legali del conduttore per ottenere un provvedimento cautelare d’urgenza che blocchi la messa in onda sul web della prossima puntata di Falsissimo.

Signorini è stato ascoltato dai pm lo scorso 7 gennaio, su sua richiesta, in merito alla denuncia per violenza sessuale ed estorsione presentata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno: il conduttore ha respinto tutte le accuse, mentre il modello ha confermato la propria querela davanti ai magistrati. Corona risulta inoltre indagato in un altro filone dell’inchiesta milanese per revenge porn, sempre su denuncia di Signorini, ed è già stato interrogato a fine dicembre.

