Si sentivano spesso, «anche tutti i giorni», «più volte al giorno». Poi, la mattina del 9 gennaio, il silenzio improvviso: Federica Torzullo non risponde più. È da quel vuoto — raccontato ai carabinieri — che prende forma una delle testimonianze chiave raccolte nelle ore in cui la 41enne era ancora considerata scomparsa, prima del tragico epilogo ad Anguillara, dove la donna è stata uccisa nella villetta in cui viveva con il marito.

A parlare è l’uomo con cui, da alcuni mesi, Federica aveva intrecciato una relazione. Ha 47 anni, si è separato da poco dalla moglie e, secondo quanto riferito, i familiari di Federica erano a conoscenza del rapporto. Diversa la posizione del marito Claudio Carlomagno, ora in carcere con l’accusa di aver assassinato la donna «nel modo più brutale»: l’uomo, sempre secondo la ricostruzione riportata, avrebbe scoperto la relazione solo pochi giorni prima. Un elemento che la Procura non esclude possa aver inciso sul movente, insieme alla prospettiva della separazione e all’ipotesi di affidamento del figlio alla madre.

Il 47enne — prima barman, poi impiegato presso una società marittima nelle Marche — descrive ai militari l’escalation di preoccupazione che lo porta a lanciare l’allarme. «Ho provato e riprovato a contattarla ma non ci sono riuscito. Non era una cosa normale, perché rispondeva sempre», avrebbe riferito. Il timore, spiega, matura in poche ore: Federica resta irraggiungibile e, nella tarda mattinata del 9 gennaio, decide di contattare la sorella Stefania per capire se fosse successo qualcosa.

Anche Stefania — farmacista ad Anguillara — non riesce a mettersi in contatto con la 41enne: il telefono risulta spento. Il cellulare, riferisce la ricostruzione, non sarebbe stato ritrovato. Ed è un dettaglio che entra nel quadro investigativo: tra le accuse a carico di Carlomagno c’è quella di averlo utilizzato spacciandosi per la moglie, la mattina del 9 gennaio, inviando messaggi alla suocera Roberta con indicazioni su cosa preparare al bambino per colazione. Dalle 8.20 di quel giorno, dopo l’invio di risposte ritenute false tra le 7.55 e le 8.05, WhatsApp risulta non più in uso mentre — secondo l’impostazione accusatoria — l’uomo si trovava nella sede della sua ditta per occultare il corpo della moglie in una buca già scavata.

Il 47enne è stato tra i primi testimoni ascoltati quando la vicenda era ancora formalmente una scomparsa, benché si temesse «già il peggio». Un presentimento che l’uomo dice di aver avvertito sin dall’inizio. Oggi, a quasi due settimane dal delitto, il dolore resta centrale nelle sue parole: «Federica ci è stata strappata in maniera atroce, il dolore è immenso». E aggiunge un passaggio che rimanda alla fase processuale: «Sono sicuro che al processo tutte queste ombre saranno chiarite. Questo dobbiamo a Federica e ai suoi parenti».

Gli inquirenti dovranno ricostruire anche il contesto familiare precedente all’omicidio. Nel testo si sottolinea che, pur non risultando denunce o segnalazioni di violenze e maltrattamenti, resta da chiarire se la donna temesse per sé e per il figlio di dieci anni. Il 15 gennaio, ancora prima del ritrovamento del cadavere, i carabinieri hanno disposto l’allontanamento del bambino dal padre, affidandolo ai nonni materni.

L’uomo sarà nuovamente ascoltato nei prossimi giorni. La sua testimonianza, insieme a quella di altre persone vicine alla vittima — come l’amica a cui Federica avrebbe confidato, la sera di Capodanno, l’intenzione di rivelare al marito la nuova relazione — sarà centrale per delineare la sequenza degli eventi e i rapporti tra i protagonisti. Un quadro che potrebbe essere stato noto anche ad alcuni colleghi della donna, impiegata al Centro meccanografico postale fuori dall’aeroporto di Fiumicino, che quella mattina avrebbero cercato di contattarla e si sarebbero recati a casa per capire cosa fosse accaduto.

Il processo — come sottolinea lo stesso 47enne — sarà il passaggio decisivo per fare piena luce su movente, dinamica e responsabilità.



