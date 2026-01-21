Foggia, Musica Felix riparte con Alda Merini: in scena Guerritore e Nuti

FOGGIA – Sarà la poesia intensa e viscerale di Alda Merini a inaugurare l’XI edizione di Musica Felix, la rassegna musicale e culturale promossa dalla Fondazione Apulia Felix, ormai punto di riferimento nel panorama dello spettacolo dal vivo. L’appuntamento è per sabato 24 gennaio, alle ore 19, presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia.

Ad aprire la stagione 2026, che conta otto appuntamenti in programma fino al 18 aprile, è lo spettacolo “Mentre rubavo la vita”, un concerto-racconto di grande intensità emotiva che vede protagonisti Monica Guerritore e Giovanni Nuti, due figure centrali della scena artistica italiana. Dopo dieci edizioni di successo, Musica Felix è entrata ufficialmente tra le attività di spettacolo dal vivo sostenute dal Ministero della Cultura, confermando il valore culturale e artistico della rassegna.

Lo spettacolo intreccia musica e parola, dando nuova voce ai versi potenti, appassionati e spesso ironici di Alda Merini (1931–2009), una delle più alte espressioni poetiche del Novecento. La narrazione attraversa le luci e le ombre di un’esistenza segnata da profonde sofferenze, tra cui i lunghi ricoveri in ospedali psichiatrici, ma anche da una forza vitale indomita, trovando nella poesia uno strumento di salvezza e di affermazione personale.

Il legame artistico tra Giovanni Nuti e Alda Merini nasce nel 1996 e si traduce in un percorso creativo intenso e duraturo. Nuti è considerato il musicista che più di ogni altro ha saputo trasformare in musica la parola della poetessa, accompagnandone il cammino umano e artistico e portandone l’opera sui palcoscenici italiani ed europei. Da questa collaborazione sono nati progetti discografici e teatrali di grande rilievo, tra cui Milva canta Merini, oggi idealmente rievocati in questo spettacolo.

In scena, l’interpretazione di Monica Guerritore restituisce con straordinaria efficacia l’anima della poetessa: una prova attoriale intensa, capace di guidare il pubblico tra dolore, ironia, slanci vitali e poesia pura. Attrice tra le più autorevoli e versatili del panorama italiano, Guerritore vanta una carriera lunga e prestigiosa tra teatro, cinema e televisione, apprezzata per la profondità delle sue interpretazioni e per l’impegno autoriale.

“Mentre rubavo la vita” nasce da un’idea di Rossella Martini, è prodotto da Paolo Recalcati per Sagapò Music e diretto dalla regia di Mimma Nocelli. Sul palco, insieme ai protagonisti, una formazione musicale di grande esperienza esegue le musiche originali di Giovanni Nuti: Josè Orlando Luciano (pianoforte e tastiere), Massimo Germini (chitarra), Simone Rossetti Bazzaro (violino), Carlo Giardina (basso) ed Emiliano Oreste Cava (percussioni e batteria).

Ultimissimi biglietti disponibili al costo di 15 euro, in vendita la sera dello spettacolo a partire dalle ore 18 presso l’Auditorium Santa Chiara di Foggia.

Per informazioni: 392 9892331 – infoapuliafelix@gmail.com.