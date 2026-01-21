Si è riunita il 13 gennaio 2026, presso gli uffici comunali di via Gramsci, la Consulta comunale Taxi e Noleggio con conducente del Comune di Foggia. La seduta, presieduta dalla responsabile dell’ufficio competente Anna De Crescenzo, ha affrontato un tema centrale per il settore: la corretta applicazione del cosiddetto “soccorso istruttorio” nell’ambito delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni NCC.

Alla riunione hanno preso parte, tra gli altri, il funzionario della Polizia Locale delegato dal Comandante, i rappresentanti delle categorie Taxi e NCC, il rappresentante degli utenti e il dirigente dell’Area 5 – Attività Economiche. Presente in collegamento da remoto anche un componente della Consulta. Accertato il numero legale, i lavori si sono aperti alle ore 15.

La Commissione ha preso atto del punteggio attribuito ai candidati che hanno partecipato alla procedura per l’assegnazione di due licenze taxi, per poi passare all’esame delle istanze presentate per il rilascio delle autorizzazioni NCC. In particolare, è stata aperta la busta relativa alla domanda protocollata il 20 novembre 2025, procedendo alla verifica della documentazione allegata.

Nel corso dell’istruttoria sono emerse diverse anomalie nella compilazione delle domande e nella produzione degli allegati richiesti dal bando. Da qui la necessità di chiarire, in modo puntuale, quali irregolarità possano essere sanate attraverso il soccorso istruttorio e quali, invece, comportino l’irricevibilità dell’istanza.

La Consulta ha richiamato il quadro regolamentare e normativo di riferimento, sottolineando che i requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del bando. Il modulo di domanda richiede dichiarazioni specifiche – tra cui titolo di studio, certificazione medica e disponibilità della rimessa per gli NCC – mentre le indicazioni operative disciplinano le modalità di integrazione documentale, prevedendo un’unica richiesta di regolarizzazione via PEC con termine di dieci giorni.

Secondo quanto verbalizzato, il soccorso istruttorio può essere utilizzato esclusivamente per chiarire o integrare elementi già dichiarati, ma non può in alcun modo consentire l’acquisizione ex post di requisiti mancanti alla scadenza del bando, né l’introduzione di titoli nuovi che alterino la par condicio tra i concorrenti.

Nel dettaglio, la Commissione ha elencato una serie di casistiche. È ammessa l’integrazione del certificato medico se la documentazione consente di dimostrare il possesso del requisito sanitario alla data di scadenza; non è invece sanabile la produzione di un certificato attestante un requisito acquisito successivamente. Analogamente, è possibile regolarizzare l’assenza della marca da bollo o la mancata allegazione della carta d’identità, trattandosi di irregolarità formali.

Diverso il discorso per i titoli valutabili ai fini del punteggio. In caso di carenze documentali relative a esperienze lavorative, qualifiche professionali o altri titoli dichiarati, la mancata integrazione non comporta l’esclusione, ma la non attribuzione del punteggio. Resta fermo, tuttavia, il principio secondo cui il requisito minimo di ammissione deve risultare posseduto entro i termini.

Particolare attenzione è stata riservata alle dichiarazioni relative alla rimessa per gli NCC e all’iscrizione al ruolo conducenti presso la Camera di Commercio: anche in questi casi, l’integrazione è ammessa solo se consente di ricostruire una situazione giuridica già esistente alla scadenza del bando. Se la disponibilità o l’iscrizione risultano successive, la carenza è considerata sostanziale.

La Consulta ha infine stabilito che, per ciascun candidato, sarà inviata un’unica PEC di soccorso istruttorio, contenente l’elencazione analitica delle carenze riscontrate e il termine perentorio di dieci giorni per la regolarizzazione. Il mancato riscontro comporterà l’irricevibilità della domanda o, nei casi previsti, la non valutabilità dei titoli ai fini del punteggio.

I lavori si sono conclusi alle ore 17 con l’approvazione unanime del verbale. Un passaggio che, al di là degli aspetti tecnici, assume rilievo per l’intero comparto Taxi e NCC cittadino, chiamato a confrontarsi con procedure sempre più rigorose e con un’applicazione stringente dei principi di trasparenza, parità di trattamento e correttezza amministrativa.

A cura di Giovanna Tambo.