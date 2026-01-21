Il 21 gennaio si celebra la Giornata Mondiale dell’Abbraccio, un gesto semplice ma straordinario, capace di produrre effetti positivi sia sul benessere psicologico sia sulla salute fisica. Gli abbracci stimolano la produzione di ossitocina, serotonina e dopamina, riducono il cortisolo, il battito cardiaco e l’ansia, e rafforzano i legami interpersonali.

Dedicare una giornata all’abbraccio significa riconoscere l’importanza del contatto umano in un’epoca dominata dalla tecnologia e dalle relazioni digitali. Secondo la psicoterapeuta Elisa Stefanati, l’abbraccio è fondamentale per il benessere psicofisico fin dalla nascita e rappresenta una risorsa culturale e relazionale: il corpo diventa strumento di guarigione e connessione, e il contatto fisico sostiene la sicurezza emotiva a tutte le età.

Dal punto di vista psicologico, un abbraccio comunica presenza, accoglienza, protezione e sintonizzazione emotiva, arrivando dove le parole non bastano, come nei momenti di lutto, dolore o gioia intensa. Il contatto fisico soddisfa un bisogno primario, calmando e offrendo sicurezza fin dai primi mesi di vita.

A livello neurochimico, l’abbraccio attiva processi complessi: l’ossitocina aumenta la fiducia e riduce l’attività dell’amigdala, il cortisolo diminuisce, mentre dopamina e serotonina favoriscono benessere e piacere. Inoltre, gli abbracci migliorano la salute cardiaca, rafforzano il sistema immunitario e accrescono autostima e senso di sicurezza.

Fin dall’infanzia, il contatto fisico è essenziale per la regolazione emotiva: un bambino si calma quando si sente sicuro in un abbraccio. Queste esperienze diventano modelli interni che influenzano le relazioni future, insegnando che il contatto può essere sicuro e affidabile. Anche nell’età adulta, gli abbracci continuano a modulare l’ansia, ripristinare la sicurezza emotiva e riparare i legami dopo conflitti o distanze.

Celebrando l’abbraccio, dunque, non si promuove solo un gesto di affetto: si riconosce il valore terapeutico e relazionale del contatto umano, un atto capace di generare benessere mentale, fisico e sociale.

Lo riporta iodonna.it.