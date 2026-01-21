Giovane "pestato a sangue" in pieno centro a Monte Sant'Angelo: l’allarme dei cittadini, "il nodo delle baby gang"

MONTE SANT’ANGELO. Come anticipato, un grave episodio di violenza si è verificato la sera di lunedì 19 gennaio, in pieno centro a Monte Sant’Angelo. Secondo quanto riferito da diversi cittadini, un gruppo di giovani avrebbe aggredito brutalmente un ragazzo, “colpendolo ripetutamente fino a lasciarlo a terra, sanguinante”.

Il giovane, figlio – stando alle informazioni raccolte – di un dirigente del locale Comune, ha riportato numerose ferite al volto ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto alle cure del caso: le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le segnalazioni di residenti e commercianti, gli aggressori farebbero parte di una baby gang già nota alle forze dell’ordine. Da tempo, infatti, nella zona del centro storico – in particolare nell’area sottostante la Chiesa di San Benedetto – si registrerebbero comportamenti provocatori, intimidatori e atti di vandalismo, più volte segnalati alle autorità competenti.

“Non se ne può più – raccontano alcuni cittadini – è una situazione che va avanti da anni e nessuno sembra intervenire in modo risolutivo”.

Sulla vicenda interviene un Assistente Sociale, che da tempo osserva il fenomeno e ne denuncia le criticità strutturali: “Credo che la zona dove è avvenuto questo fattaccio sia sotto la Chiesa di San Benedetto, dove da alcuni anni si aggira un branco di adolescenti dediti a dar fastidio anche con fare provocatorio. Personalmente, qualche tempo fa, ho subito un ‘dispettuccio’: hanno sollevato la mia vecchia Panda rossa e l’hanno lasciata di traverso in via G. Verdi, ostruendo la strada. Fortunatamente, in quel momento, sono passati i Carabinieri”.

Un episodio apparentemente minore, ma emblematico: “Con questo voglio dire che di questi fatti sono bene a conoscenza le forze dell’ordine. Ma il problema non può essere affrontato solo in chiave repressiva”. Secondo il professionista, la questione delle baby gang va letta e affrontata in una dimensione più ampia: “Presi singolarmente, questi ragazzi possono apparire degli ‘agnellini’. È nella dinamica del gruppo che nasce il problema. Bisogna lavorare sulle famiglie di origine, sulla provenienza sociale, sulla scolarizzazione, sui contesti educativi. La rieducazione deve riguardare il gruppo, non solo il singolo”.

Un appello chiaro, che chiama in causa l’intera comunità: “Le forze dell’ordine, a cui dobbiamo essere riconoscenti, non possono risolvere da sole questi problemi. È indispensabile la collaborazione di tutti: istituzioni, scuola, servizi sociali, famiglie e cittadini. Prevenire costa meno – economicamente e socialmente – che curare”. E conclude: “Auguriamoci che non ci vogliano anni per capire, e far capire, che con la violenza non si risolve nulla”.