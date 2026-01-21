Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

20 Gennaio 2026 - ore  21:05

CALEMBOUR

20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Home // Focus // Juventus-Benfica: diretta, streaming e formazioni

JUVENTUS BENFICA Juventus-Benfica: diretta, streaming e formazioni

Dopo il passo falso contro il Cagliari, la Juventus torna a concentrarsi sull’Europa League con un match cruciale contro il Benfica

Juventus-Benfica: diretta, streaming e formazioni

Luciano Spalletti - Fonte Immagine: Fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Focus // Sport //

Dopo il passo falso contro il Cagliari, la Juventus torna a concentrarsi sulla Champions League con un match cruciale contro il Benfica all’Allianz Stadium di Torino. La partita vale tantissimo per la corsa ai playoff, con due giornate ancora da giocare. I precedenti, però, non sorridono ai bianconeri: su nove sfide europee, il Benfica ha vinto sette volte, compresi cinque successi su cinque in Champions League. L’ultimo incontro a Torino, lo scorso gennaio, è ancora un ricordo amaro.

Per il Benfica, la posta in gioco è altrettanto alta: i lusitani sono fuori dalla zona playoff e un’altra sconfitta potrebbe compromettere definitivamente il cammino europeo, considerando che nell’ultima giornata affronteranno il Real Madrid.

Dettagli della partita

  • Partita: Juventus-Benfica
  • Data: Mercoledì 21 gennaio 2026
  • Orario: 21:00
  • Luogo: Allianz Stadium, Torino
  • Canale TV e Streaming: Prime Video
  • Competizione: Settima giornata fase a gironi Champions League 2025/26

Arbitri e Var

  • Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED)
  • Assistenti: Patrick Inia (NED), Rogier Honig (NED)
  • IV ufficiale: Jeroen Manschot (NED)
  • VAR: Bram Van Driessche (BEL), Dennis Higler (NED)

Probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Scjelderup; Pavlidis. All. Mourinho.

Come vedere Juventus-Benfica
La partita sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video, disponibile su smart TV, smartphone, tablet, PC e console. La diretta streaming è accessibile tramite app o sito ufficiale Prime Video. La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Pronostici
Nonostante la tradizione favorevole al Benfica, i bookie indicano la Juventus come favorita:

  • Vittoria Juventus: 1.85
  • Vittoria Benfica: 4.50
  • Pareggio: 3.55
  • Under 2.5: 1.91

La sfida promette emozioni forti in un match che può decidere il futuro europeo dei bianconeri.

Lo riporta repubblica.it.

