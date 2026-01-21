Juventus, sprint per En-Nesyri: ipotesi prestito

La Juventus accelera sul mercato e punta con decisione su Youssef En-Nesyri per rinforzare il reparto offensivo. I bianconeri hanno avviato i primi contatti per l’attaccante marocchino, che in questo momento avrebbe superato Mateta nelle gerarchie come possibile nuovo centravanti da mettere a disposizione di Luciano Spalletti in questa sessione invernale.

Le difficoltà nella trattativa per Mateta, complicata anche dal forte inserimento dell’Aston Villa, hanno spinto la Juventus a cambiare passo. Da qui la scelta di affondare su En-Nesyri, che avrebbe già manifestato la volontà di lasciare il Fenerbahçe al termine della Coppa d’Africa, chiusa con la finale persa dal Marocco.

Secondo quanto filtra, la Juventus sarebbe in vantaggio nella corsa all’attaccante, davanti a Napoli e Siviglia, entrambi interessati al giocatore. Al netto di eventuali nuovi tentativi per Mateta, En-Nesyri è oggi il profilo più caldo per completare l’attacco bianconero.

Sul tavolo c’è la formula del prestito secco, apertura arrivata direttamente dal Fenerbahçe. L’operazione potrebbe chiudersi con un esborso contenuto, intorno ai 5 milioni di euro, per il prestito del cartellino.

La Juventus, concentrando le proprie attenzioni sul marocchino, punta anche a bruciare la concorrenza del Napoli, impegnato su più fronti in uscita e in entrata, tra la definizione dell’operazione Lang e la possibile cessione di Lucca, seguito da club inglesi e di Serie B.

Arrivato al Fenerbahçe nell’estate 2024 dopo le esperienze in Spagna con Málaga, Leganés e Siviglia, En-Nesyri ha collezionato 8 gol in 25 presenze ufficiali in stagione, numeri che lo rendono un profilo affidabile e pronto per il salto in Serie A.

Lo riporta calciomercato.com.