Lecce, arrestato latitante albanese dalla Guardia di Finanza: trovato in possesso di un'arma

OPERAZIONE Lecce, arrestato latitante albanese dalla Guardia di Finanza: trovato in possesso di un’arma

L’operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa che ha consentito ai militari di individuare il soggetto

Lecce, arrestato latitante albanese dalla Guardia di Finanza: trovato in possesso di un’arma

ph GDF

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Cronaca // Lecce //

I finanzieri del GICO del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Lecce hanno rintracciato e arrestato, a Fasano (Brindisi), un cittadino di origini albanesi ricercato a livello internazionale. L’operazione è scaturita da una mirata attività info-investigativa che ha consentito ai militari di individuare il soggetto e procedere al suo fermo. A suo carico pendeva un mandato di cattura emesso il 10 marzo 2022 dal Tribunale penale di Lushnja (Albania), per l’esecuzione di una pena di due anni di reclusione per il reato di possesso illegale di armi ed esplosivi, commesso nel dicembre 2015 all’interno di un bar in territorio albanese. Al momento del controllo, al latitante è stato notificato il provvedimento di arresto provvisorio ai fini estradizionali verso l’Albania.

Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, eseguita per la ricerca di elementi di prova, i finanzieri hanno rinvenuto una pistola calibro 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore inserito contenente quattro cartucce, oltre a documenti di riconoscimento falsi, presumibilmente utilizzati per eludere le ricerche e coprire la latitanza.

Per tali fatti, l’uomo è stato segnalato anche alla Procura della Repubblica di Brindisi, competente per territorio, per detenzione abusiva di arma e munizioni, ed è stato condotto presso la casa circondariale di Brindisi, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa di giudizio. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità a carico di una connazionale albanese che avrebbe fornito ospitalità al ricercato durante il periodo di latitanza.

L’operazione si inserisce nel più ampio quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e nel contrasto alla criminalità organizzata, anche in ambito transnazionale.

