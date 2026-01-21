Edizione n° 5952

Home // Santa Maradona Football Club // Manchester City travolto dal Bodø/Glimt: serata da incubo per Donnarumma

MANCHESTER CITY Manchester City travolto dal Bodø/Glimt: serata da incubo per Donnarumma

Il Bodø/Glimt vince 3-1 in Norvegia, mettendo a serio rischio la qualificazione agli ottavi di Champions League

Manchester City travolto dal Bodø/Glimt: serata da incubo per Donnarumma

Manchester City travolto dal Bodø/Glimt - Fonte Immagine: sportal.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Santa Maradona Football Club // Sport //

Una notte gelida nel Circolo Polare si trasforma in un incubo per il Manchester City di Pep Guardiola: il Bodø/Glimt vince 3-1 in Norvegia, mettendo a serio rischio la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Il tunnel che apre la disfatta
Il primo episodio choc arriva a metà del primo tempo: Blomberg serve un cross preciso a Kasper Høgh, che realizza di testa il vantaggio. La particolarità? Donnarumma subisce un tunnel mentre cerca di coprire la porta, lasciando completamente libero il giovane danese per il colpo vincente.

City sotto 0-3 dopo 58 minuti
Il dominio del Bodø/Glimt era già evidente: dopo una doppietta di Kasper Høgh, gli inglesi restano in balia dei padroni di casa. In avvio di ripresa, l’ex Milan Hauge firma il 3-0, consolidando la netta superiorità norvegese nonostante il possesso palla dei Citizens.

Rimonta interrotta dal rosso di Rodri
Il Manchester City prova a reagire con il goal di Cherki al 60’, ma la speranza svanisce subito: al 62’ Rodri riceve il secondo giallo e viene espulso, lasciando la squadra in inferiorità numerica. Da quel momento, la rimonta diventa impossibile e il City subisce una sconfitta netta e sorprendente.

Una serata da dimenticare, con Donnarumma protagonista negativo e un Bodø/Glimt che dimostra di poter sorprendere anche le grandi d’Europa.

Lo riporta goal.com.

