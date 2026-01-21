Mattinata. "Donna, ecco tua figlia Antonella" (a cura di A.P.Totaro)

Tutta Mattinata ha voluto essere presente per l’ultimo abbraccio ad Antonella, nonostante la pioggia incessante. Il silenzio all’interno della chiesa Santa Maria della Luce veniva spesso interrotto dalle lacrime dei familiari e degli amici. Ancora una volta Mattinata si è trasformata in una grande famiglia, perché Antonella era per tutti una sorella.

Anche dalle finestre dell’Istituto Comprensivo Domenico Savio si scorgevano i volti di bambini, docenti e personale scolastico, rigati dalle lacrime. Una sola domanda ci siamo posti tutti: perché, Signore?

Non era pioggia quella che ha bagnato i nostri indumenti, ma le sue lacrime, perché il suo sorriso contagioso si è trasformato in pianto. Anche lei ha pianto da lassù, e le sue lacrime sono scese sui volti di G. e M.P., di suo marito Luigi, dei suoi genitori e di tutti noi.

Non ti abbiamo detto “ciao, Antonella”, ma “arrivederci, splendida sorella dal sorriso contagioso”, perché siamo certi che un giorno ci rincontreremo.

A cura di Antonio Pietro Totaro, 21 gennaio 2026.