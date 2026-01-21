Mercosur, Confeuro: “Ok del Parlamento Ue al rinvio alla Corte di Giustizia. Spiraglio importante”

«Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di inviare il testo dell’accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di Giustizia dell’Unione europea per un parere legale. Una decisione che sospende di fatto l’iter dell’intesa: per l’attuazione definitiva, il Parlamento europeo dovrà attendere l’esame della Corte, che potrebbe richiedere tempi lunghi, e solo successivamente potrà esprimersi sulla ratifica finale del trattato.

In questo contesto, Confeuro ribadisce con forza la propria contrarietà all’accordo Ue-Mercosur – dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, Confederazione degli Agricoltori Europei – ma riteniamo questo passaggio uno spiraglio importante nel dibattito sul trattato. A nostro giudizio, il Parlamento europeo ha deciso di “rinviare la palla in calcio d’angolo”, aprendo una fase di riflessione che consideriamo necessaria.

I tempi della Corte di Giustizia Ue sono notoriamente lunghi e questo consentirà, forse, di mantenere alta l’attenzione su un accordo che presenta ancora numerose criticità. Restiamo fiduciosi nella possibilità di ridiscutere alcuni aspetti fondamentali, a partire dal principio di reciprocità, indispensabile per tutelare il lavoro e il reddito dei piccoli e medi agricoltori europei.

Questo voto – conclude il presidente di Confeuro – sembra indicare una maggiore sensibilità del Parlamento europeo rispetto alle proteste e alle preoccupazioni del mondo agricolo. Continueremo a vigilare e a far sentire la voce degli agricoltori, affinché ogni accordo commerciale sia equo, sostenibile e realmente rispettoso delle regole europee».