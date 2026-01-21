Edizione n° 5952

20 Gennaio 2026

20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Milano, picchia la compagna e le aizza contro il cane

PICCHIA COMPAGNA Milano, picchia la compagna e le aizza contro il cane

Una donna è stata morsa dal cane del suo compagno, riportando ferite a ginocchio e caviglia. Soccorsa al Policlinico, ha ricevuto 15 giorni di prognosi

Milano, picchia la compagna e le aizza contro il cane

Ambulanza - Fonte Immagine: motori.fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Cronaca

Una vicenda di violenza domestica ha scosso Milano: il 9 gennaio, fuori da un bar in zona Loreto, una donna è stata morsa dal cane del suo compagno, riportando ferite a ginocchio e caviglia. Soccorsa al Policlinico, ha ricevuto 15 giorni di prognosi.

La vittima ha poi raccontato che l’uomo che frequentava da un mese l’aveva aizzata contro l’animale con le parole «Attacca, attacca», dopo aver visto la donna ricevere un messaggio da un altro uomo. Il cane l’ha quindi aggredita alla gamba.

Arresto e accuse
L’arresto è avvenuto il 19 gennaio: il gip Elio Sparacino ha disposto la custodia cautelare per G.M.G.Z., egiziano di 23 anni, su richiesta del pm Silvia Peru. Le indagini hanno evidenziato che l’uomo, in più occasioni, aveva picchiato la donna con pugni, calci e gomitate, provocandole grave stato di ansia e paura.

Oltre all’aggressione del cane, emergono episodi precedenti: in un’occasione la donna aveva subito la frattura di una costola per colpa dell’uomo, sempre legata a messaggi ricevuti da altri uomini. L’arrestato è accusato di stalking e lesioni personali aggravate.

Lo riporta open.online.

