EX DISTRETTO FOGGIA // Foggia, l’ex Distretto militare prende nuova vita: studenti, musica e rigenerazione urbana
21 Gennaio 2026 - ore  11:33

RITROVATO DIEGO // Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne torna a casa dopo 8 giorni
21 Gennaio 2026 - ore  12:17

Home // Cronaca // Mobilità e vivibilità nel centro storico: da febbraio in funzione nuovi dissuasori mobili

DISSUASORI MOBILI FB Mobilità e vivibilità nel centro storico: da febbraio in funzione nuovi dissuasori mobili

Per la Zona a Traffico Limitato è già da tempo attivo il sistema dei varchi elettronici per il controllo degli accessi

PIAZZA CAVOUR, FOGGIA - Foto da Paesi online

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Il centro storico, nel perimetro compreso tra via Arpi, corso Vittorio Emanuele e via Manzoni, è da anni interessato dalla presenza di una Zona a Traffico Limitato e di aree pedonali chiaramente segnalate. Tuttavia, tali disposizioni non vengono sempre rispettate, in particolare da automobilisti e motociclisti indisciplinati.

Per la Zona a Traffico Limitato è già da tempo attivo il sistema dei varchi elettronici per il controllo degli accessi. Per quanto riguarda, invece, le aree pedonali, sono stati installati dissuasori mobili Pilomat, con l’obiettivo di impedire l’accesso ai veicoli non autorizzati.

A partire dal prossimo mese di febbraio, oltre ai dispositivi già operativi, entreranno in funzione nuovi dissuasori mobili in vico del Tesoro, piazza De Sanctis, via Le Maestre e via Mastrolillo. L’intervento è finalizzato a tutelare cittadini e residenti dall’accesso indiscriminato dei veicoli, garantire l’incolumità dei pedoni, preservare il decoro urbano e contrastare fenomeni come il parcheggio selvaggio. Si tratta di ostacoli fisici resisi necessari a fronte del mancato rispetto della segnaletica verticale, spesso ignorata.

La circolazione e l’accesso resteranno comunque garantiti ai mezzi di soccorso e di polizia, ai proprietari o affittuari di garage situati nell’area interessata, ai titolari di contrassegno per persone con disabilità residenti nella zona, nonché ai fornitori delle attività commerciali per le operazioni di carico e scarico delle merci nelle fasce orarie consentite (dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 13.30 alle 17.30). Per i residenti sarà inoltre possibile effettuare carico e scarico nelle fasce orarie comprese tra le 7 e le 10 e tra le 13 e le 16.

Gli aventi diritto potranno richiedere il telecomando per l’azionamento dei dissuasori mobili presso l’Ufficio Mobilità e Traffico del Comune di Foggia, in via Gramsci, inviando una mail all’indirizzo pmztl@comune.foggia.it. Sarà necessario compilare l’apposita modulistica disponibile sul sito internet dell’Ufficio, indicando le voci di interesse.

Il personale preposto istruirà la pratica e, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, provvederà a trasmettere le comunicazioni alla ditta incaricata della fornitura del telecomando. La consegna avverrà previo versamento di un contributo pari al costo del dispositivo.

Si confida nella collaborazione della cittadinanza per una sempre maggiore vivibilità della città, nel segno del rispetto delle regole, delle persone e dell’arredo urbano.

