Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, giovane aggredito brutalmente in pieno centro: “intervenite, è vergognoso”

BABY GANG MONTE Monte Sant’Angelo, giovane aggredito brutalmente in pieno centro: “intervenite, è vergognoso”

Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, un gruppo di giovani avrebbe aggredito brutalmente un ragazzo

Monte Sant’Angelo, giovane aggredito brutalmente in pieno centro: "intervenite, è vergognoso"

ph Carabinieri notte, ph Ministero Interno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

MONTE SANT’ANGELO – Un grave episodio di violenza si sarebbe verificato la sera dello scorso lunedì 19 gennaio, in pieno centro a Monte Sant’Angelo. Secondo quanto riferito da alcuni cittadini, un gruppo di giovani avrebbe aggredito brutalmente un ragazzo, colpendolo ripetutamente fino a lasciarlo a terra inermi in una pozza di sangue.

Il giovane, figlio – stando alle informazioni raccolte – di un referente istituzionale, avrebbe riportato numerose ferite al volto ed è stato necessario l’intervento dei soccorsi. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero in pericolo di vita.

Secondo le segnalazioni, gli aggressori farebbero parte di una baby gang già nota alle forze dell’ordine. Più volte, infatti, sarebbero stati segnalati comportamenti violenti e intimidatori, senza che – a detta di residenti e commercianti – siano seguiti provvedimenti risolutivi.

“Non se ne può più – commentano alcuni residenti – è una situazione che va avanti da tempo e nessuno sembra fare nulla”.

