Il Nuovo Bonus Mamme introduce importanti novità procedurali. Le lavoratrici madri che hanno già presentato domanda possono ora inviare un’istanza integrativa per includere i mesi eventualmente non considerati nella richiesta precedente. La scadenza per presentare questa domanda è fissata al 31 gennaio 2026, termine valido anche per chi ha maturato i requisiti tra il 9 e il 31 dicembre 2025.

Entro la stessa data, saranno effettuate ulteriori lavorazioni delle domande presentate entro il 9 dicembre 2025 che non hanno superato i controlli automatici iniziali. Le beneficiarie potranno verificare gli esiti della lavorazione e aggiornare le modalità di pagamento accedendo al servizio dedicato.