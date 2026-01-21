Edizione n° 5952

BALLON D'ESSAI

OMICIDIO YOUSSEF // Omicidio Youssef, la fidanzata dell’assassino: “Una foto creata con l’I.A. ha fatto scattare Atif”
21 Gennaio 2026 - ore  09:39

CALEMBOUR

"PESTATO IN XXIV MAGGIO" // Aggressione nel Quartiere Ferrovia: uomo pestato in viale XXIV Maggio, salvato dall’intervento dei passanti
20 Gennaio 2026 - ore  09:49

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Nuovo bonus mamme: via alle domande integrative fino al 31 gennaio

BONUS MAMME Nuovo bonus mamme: via alle domande integrative fino al 31 gennaio

Le lavoratrici madri che hanno già presentato domanda possono ora inviare un’istanza integrativa per includere i mesi eventualmente non considerati

Nuovo bonus mamme: via alle domande integrative fino al 31 gennaio

Mamma lavoratrice - Fonte Immagine: fiscal-focus.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Economia // Primo piano //

Il Nuovo Bonus Mamme introduce importanti novità procedurali. Le lavoratrici madri che hanno già presentato domanda possono ora inviare un’istanza integrativa per includere i mesi eventualmente non considerati nella richiesta precedente. La scadenza per presentare questa domanda è fissata al 31 gennaio 2026, termine valido anche per chi ha maturato i requisiti tra il 9 e il 31 dicembre 2025.

Entro la stessa data, saranno effettuate ulteriori lavorazioni delle domande presentate entro il 9 dicembre 2025 che non hanno superato i controlli automatici iniziali. Le beneficiarie potranno verificare gli esiti della lavorazione e aggiornare le modalità di pagamento accedendo al servizio dedicato.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO