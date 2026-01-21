Edizione n° 5953

Foggia, l'ex Distretto militare prende nuova vita: studenti, musica e rigenerazione urbana
21 Gennaio 2026 - ore  11:33

Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne torna a casa dopo 8 giorni
21 Gennaio 2026 - ore  12:17

Home // Manfredonia // Oltre 316mila euro per affitti, TARI e sfratti: partiti i pagamenti a Manfredonia

TARI SFRATTI MANFREDONIA Oltre 316mila euro per affitti, TARI e sfratti: partiti i pagamenti a Manfredonia

Risorse interamente comunali per sostenere famiglie in difficoltà: “Una scelta politica chiara”

ph MATTEO NUZZIELLO

ph MATTEO NUZZIELLO - MANFREDONIA, PIAZZA DUOMO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Sono partiti i pagamenti dei contributi per il sostegno al canone di locazione 2024, per le spese TARI 2023-2024 e per le locazioni a rischio sfratto. Un intervento complessivo che supera i 316mila euro, finanziato interamente con risorse del bilancio comunale.

Una decisione politica netta dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, promossa dall’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente e condivisa dalla Giunta e dalla maggioranza, per offrire risposte concrete a famiglie e nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale.

Il Comune ha scelto di intervenire nonostante, da oltre tre anni, il Governo abbia azzerato i fondi nazionali per il contributo affitto e in assenza di risorse regionali. Solo per il contributo locazione 2024 sono stati stanziati 206.709,39 euro, mentre l’importo complessivo, includendo TARI e sostegno alle locazioni a rischio sfratto, supera i 316mila euro.

«L’inserimento di questa misura nella programmazione di bilancio come intervento prioritario contro le fragilità abitative è stato un atto importante, per dare risposte concrete a un bisogno reale della città», ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca.

Sulla stessa linea l’assessora Valente: «È stata una scelta impegnativa ma necessaria. Il tema della casa è oggi centrale nelle fragilità sociali e non potevamo restare fermi di fronte all’assenza di fondi statali e regionali. Abbiamo utilizzato esclusivamente risorse comunali per sostenere affitti, TARI e situazioni a rischio sfratto».

L’Amministrazione ha inoltre ringraziato gli uffici dei Servizi Sociali, impegnati nella gestione di un elevato numero di pratiche con verifiche puntuali e tempi serrati, e i CAF che hanno supportato i cittadini nella presentazione delle domande.

I beneficiari riceveranno gli accrediti in modo progressivo, secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici. Il Comune continuerà a monitorare l’andamento dei pagamenti e a lavorare per individuare ulteriori strumenti di sostegno compatibilmente con le risorse disponibili.

