MANFREDONIA – Sono partiti i pagamenti dei contributi per il sostegno al canone di locazione 2024, per le spese TARI 2023-2024 e per le locazioni a rischio sfratto. Un intervento complessivo che supera i 316mila euro, finanziato interamente con risorse del bilancio comunale.

Una decisione politica netta dell’Amministrazione comunale di Manfredonia, promossa dall’assessora al Welfare e Cultura Maria Teresa Valente e condivisa dalla Giunta e dalla maggioranza, per offrire risposte concrete a famiglie e nuclei in condizioni di fragilità economica e sociale.

Il Comune ha scelto di intervenire nonostante, da oltre tre anni, il Governo abbia azzerato i fondi nazionali per il contributo affitto e in assenza di risorse regionali. Solo per il contributo locazione 2024 sono stati stanziati 206.709,39 euro, mentre l’importo complessivo, includendo TARI e sostegno alle locazioni a rischio sfratto, supera i 316mila euro.

«L’inserimento di questa misura nella programmazione di bilancio come intervento prioritario contro le fragilità abitative è stato un atto importante, per dare risposte concrete a un bisogno reale della città», ha dichiarato il sindaco Domenico La Marca.

Sulla stessa linea l’assessora Valente: «È stata una scelta impegnativa ma necessaria. Il tema della casa è oggi centrale nelle fragilità sociali e non potevamo restare fermi di fronte all’assenza di fondi statali e regionali. Abbiamo utilizzato esclusivamente risorse comunali per sostenere affitti, TARI e situazioni a rischio sfratto».

L’Amministrazione ha inoltre ringraziato gli uffici dei Servizi Sociali, impegnati nella gestione di un elevato numero di pratiche con verifiche puntuali e tempi serrati, e i CAF che hanno supportato i cittadini nella presentazione delle domande.

I beneficiari riceveranno gli accrediti in modo progressivo, secondo le modalità previste dagli avvisi pubblici. Il Comune continuerà a monitorare l’andamento dei pagamenti e a lavorare per individuare ulteriori strumenti di sostegno compatibilmente con le risorse disponibili.