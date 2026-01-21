Monza, 21 gennaio 2026 – Quattordici anni di reclusione: è la pena richiesta dal pubblico ministero Alessio Rinaldi per Stella Boggio, imputata per l’omicidio del compagno Marco Magagna, ucciso con una coltellata al cuore nella notte tra il 6 e il 7 gennaio 2025 a Bovisio Masciago. Il processo è in corso davanti alla Corte d’Assise di Monza.

Secondo l’accusa, non si trattò di legittima difesa. Nella sua requisitoria, il pm ha ricostruito una relazione definita «tossica», segnata da litigi, aggressioni e violenze reciproche, durata pochi mesi ma caratterizzata da una forte conflittualità. Un contesto che, pur riconoscendo le sofferenze subite dall’imputata, non sarebbe sufficiente a escluderne la responsabilità penale.

«Dall’istruttoria è emerso che Boggio ha subito maltrattamenti dal compagno – ha spiegato Rinaldi – ma questo non la esenta dalle sue responsabilità». Secondo la ricostruzione dell’accusa, nel momento in cui la donna avrebbe colpito Magagna al petto con una lama di 18 centimetri, penetrata quasi completamente, avrebbe accettato il rischio di ucciderlo, configurando così il dolo eventuale.

Il magistrato ha sottolineato come, in quella circostanza, l’imputata avrebbe potuto sottrarsi alla lite in altri modi, ad esempio uscendo di casa o chiedendo aiuto, come già avvenuto in precedenti episodi. Per questo motivo, pur riconoscendo le attenuanti generiche, il pm ha chiesto una condanna a 14 anni di carcere.

Il processo proseguirà nelle prossime settimane con le arringhe delle parti e la successiva decisione della Corte.

