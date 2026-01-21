FOGGIA – Il Consiglio comunale approva l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate (dirette e indirette) al 31 dicembre 2024, nell’ambito degli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). La deliberazione, adottata il 30 dicembre 2025, ricostruisce il perimetro delle partecipazioni e la loro riconducibilità alle finalità consentite dalla legge, ribadendo che le amministrazioni possono detenere quote societarie solo per attività strettamente legate all’interesse pubblico e alle funzioni istituzionali.

Il provvedimento richiama, tra i criteri di valutazione, le condizioni che possono imporre misure di razionalizzazione: società non necessarie, assenza di dipendenti, sovrapposizioni di attività, fatturati modesti, perdite ripetute o esigenze di contenimento dei costi.

Ma, nella sintesi dell’atto, viene evidenziato che dall’analisi svolta non emergerebbero presupposti tali da determinare un nuovo piano di razionalizzazione per l’anno considerato.

Nella tabella riepilogativa compaiono le principali società: ATAF (trasporto pubblico locale) e AMGAS (distribuzione gas) entrambe a partecipazione diretta al 100%, AMIU Puglia (igiene urbana) con quota diretta del 21,87%, AM Service (società strumentale con servizi tecnici e informatici) al 100%, oltre a partecipazioni indirette e società in liquidazione concorsuale.

Un passaggio, in particolare, chiarisce che anche in caso di procedure concorsuali la qualità di socio permane fino alla chiusura e alla cancellazione dal Registro delle imprese, con conseguente obbligo di includere tali partecipazioni nella revisione periodica.

Sul dossier si esprime anche il Collegio dei Revisori dei Conti: nel verbale del 10 dicembre 2025, i revisori riportano l’esame della proposta di deliberazione e precisano il perimetro del proprio intervento, limitato alla coerenza degli atti rispetto al quadro normativo del TUSP, senza invadere valutazioni di discrezionalità politica.

La conclusione è un parere favorevole, appunto “limitatamente alla coerenza dei documenti” rispetto alla disciplina di riferimento.

A cura di Giovanna Tambo.