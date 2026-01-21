Edizione n° 5953

BALLON D'ESSAI

EX DISTRETTO FOGGIA // Foggia, l’ex Distretto militare prende nuova vita: studenti, musica e rigenerazione urbana
21 Gennaio 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

RITROVATO DIEGO // Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne torna a casa dopo 8 giorni
21 Gennaio 2026 - ore  12:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Partecipate Comune di Foggia: Consiglio approva ricognizione 2024, ok revisori su coerenza atti

PARTECIPATE FOGGIA Partecipate Comune di Foggia: Consiglio approva ricognizione 2024, ok revisori su coerenza atti

Il Consiglio comunale approva l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate al 31 dicembre 2024

Partecipate Comune di Foggia: Consiglio approva ricognizione 2024, ok revisori su coerenza atti

Consiglio Comunale Foggia - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – Il Consiglio comunale approva l’analisi dell’assetto complessivo delle società partecipate (dirette e indirette) al 31 dicembre 2024, nell’ambito degli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP). La deliberazione, adottata il 30 dicembre 2025, ricostruisce il perimetro delle partecipazioni e la loro riconducibilità alle finalità consentite dalla legge, ribadendo che le amministrazioni possono detenere quote societarie solo per attività strettamente legate all’interesse pubblico e alle funzioni istituzionali.

Il provvedimento richiama, tra i criteri di valutazione, le condizioni che possono imporre misure di razionalizzazione: società non necessarie, assenza di dipendenti, sovrapposizioni di attività, fatturati modesti, perdite ripetute o esigenze di contenimento dei costi.

Ma, nella sintesi dell’atto, viene evidenziato che dall’analisi svolta non emergerebbero presupposti tali da determinare un nuovo piano di razionalizzazione per l’anno considerato.

Nella tabella riepilogativa compaiono le principali società: ATAF (trasporto pubblico locale) e AMGAS (distribuzione gas) entrambe a partecipazione diretta al 100%, AMIU Puglia (igiene urbana) con quota diretta del 21,87%, AM Service (società strumentale con servizi tecnici e informatici) al 100%, oltre a partecipazioni indirette e società in liquidazione concorsuale.

Un passaggio, in particolare, chiarisce che anche in caso di procedure concorsuali la qualità di socio permane fino alla chiusura e alla cancellazione dal Registro delle imprese, con conseguente obbligo di includere tali partecipazioni nella revisione periodica.

Sul dossier si esprime anche il Collegio dei Revisori dei Conti: nel verbale del 10 dicembre 2025, i revisori riportano l’esame della proposta di deliberazione e precisano il perimetro del proprio intervento, limitato alla coerenza degli atti rispetto al quadro normativo del TUSP, senza invadere valutazioni di discrezionalità politica.

La conclusione è un parere favorevole, appunto “limitatamente alla coerenza dei documenti” rispetto alla disciplina di riferimento.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO