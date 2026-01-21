La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia richiama il Comune di San Nicandro Garganico sulla gestione delle partecipazioni societarie. Con deliberazione n. 188/2025/VSG, depositata il 25 novembre 2025, i magistrati contabili hanno ricostruito anni di adempimenti incompleti e irregolarità procedurali.

Il nodo principale riguarda la mancata revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall’art. 24 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016). Un obbligo mai assolto dal Comune, che ha giustificato il vuoto amministrativo con avvicendamenti interni e difficoltà organizzative. Motivazioni che la Corte prende atto, ma non giustifica.

Nel mirino anche le revisioni periodiche annuali: adottate formalmente, ma spesso prive dei prospetti informativi richiesti dalle linee guida della stessa Corte e trasmesse in ritardo o solo tramite il portale del MEF. Criticità riscontrate anche nella sezione “Amministrazione trasparente”, con pubblicazioni incomplete o tardive, sanate solo in fase istruttoria.

Quanto alle partecipazioni, il Comune ha mantenuto quote in società consortili GAL e nella San Nicandro Tributi Spa (51%, in liquidazione), senza documentare in modo analitico la convenienza economica, il rispetto del “vincolo di scopo” e l’alternatività rispetto ad altre forme di gestione. La Corte ribadisce che la discrezionalità politica non esime dall’obbligo di motivazione puntuale e verificabile.

Il messaggio è netto: la razionalizzazione delle partecipate non è un adempimento formale, ma un atto di responsabilità amministrativa. In caso contrario, restano aperti i profili sanzionatori previsti dal TUSP.

atto in allegato > ECLI_IT_CONT_2025_188SRCPUG-VSG