Home // Gargano // Partecipate, Comune San Nicandro sotto esame: ritardi, omissioni e richiami della Corte dei Conti

PARTECIPATE SAN NICANDRO Partecipate, Comune San Nicandro sotto esame: ritardi, omissioni e richiami della Corte dei Conti

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia richiama il Comune di San Nicandro Garganico sulla gestione delle partecipazioni societarie

Corte dei conti, rilievi sul Comune di San Nicandro Garganico: mancano atti obbligatori sulle partecipate

Comune di San Nicandro Garganico - Fonte Immagine: comune.sannicandrogarganico.fg.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Gargano // Manfredonia //

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia richiama il Comune di San Nicandro Garganico sulla gestione delle partecipazioni societarie. Con deliberazione n. 188/2025/VSG, depositata il 25 novembre 2025, i magistrati contabili hanno ricostruito anni di adempimenti incompleti e irregolarità procedurali.

Il nodo principale riguarda la mancata revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall’art. 24 del Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016). Un obbligo mai assolto dal Comune, che ha giustificato il vuoto amministrativo con avvicendamenti interni e difficoltà organizzative. Motivazioni che la Corte prende atto, ma non giustifica.

Nel mirino anche le revisioni periodiche annuali: adottate formalmente, ma spesso prive dei prospetti informativi richiesti dalle linee guida della stessa Corte e trasmesse in ritardo o solo tramite il portale del MEF. Criticità riscontrate anche nella sezione “Amministrazione trasparente”, con pubblicazioni incomplete o tardive, sanate solo in fase istruttoria.

Quanto alle partecipazioni, il Comune ha mantenuto quote in società consortili GAL e nella San Nicandro Tributi Spa (51%, in liquidazione), senza documentare in modo analitico la convenienza economica, il rispetto del “vincolo di scopo” e l’alternatività rispetto ad altre forme di gestione. La Corte ribadisce che la discrezionalità politica non esime dall’obbligo di motivazione puntuale e verificabile.

Il messaggio è netto: la razionalizzazione delle partecipate non è un adempimento formale, ma un atto di responsabilità amministrativa. In caso contrario, restano aperti i profili sanzionatori previsti dal TUSP.

atto in allegato > ECLI_IT_CONT_2025_188SRCPUG-VSG

