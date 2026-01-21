Prato, operazione “Fraus ab Oriente”: maxi sequestro di tessuti di contrabbando nel distretto tessile

Oltre 5,5 milioni di metri di tessuto e 237 mila capi d’abbigliamento importati illegalmente dalla Cina sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato, nell’ambito di una vasta operazione condotta sotto la direzione della Procura Europea (EPPO) – Ufficio di Bologna. L’indagine, denominata “Fraus ab Oriente”, ha fatto luce su un articolato sistema di contrabbando e frode fiscale operante nel cuore del distretto industriale pratese.

Le investigazioni, avviate da oltre un anno, sono scaturite da un’intensa attività di monitoraggio dei flussi di merci su strada. I finanzieri hanno sottoposto a controllo numerosi autoarticolati provenienti dall’estero e diretti verso magazzini situati nei Macrolotti 1 e 2 di Prato, ricostruendo le principali direttrici di trasporto e individuando i centri nevralgici per lo stoccaggio e il trasbordo delle merci. Fondamentale è stata la verifica della corrispondenza tra i luoghi di effettivo scarico e i dati riportati nella documentazione fiscale e di trasporto.

Già nell’autunno del 2025, l’attività investigativa aveva consentito di individuare un sistema di imprese “apri e chiudi”, formalmente intestatarie di magazzini risultati in realtà fittiziamente locati o riconducibili a soggetti estranei ai flussi commerciali reali. A capo del meccanismo fraudolento è stata individuata una donna di nazionalità cinese, residente a Prato, formalmente dipendente di una società di Pronto-Moda e commercio all’ingrosso di tessuti – al momento non coinvolta nell’indagine – ma di fatto dotata di piena autonomia gestionale.

Secondo quanto emerso, l’indagata avrebbe coordinato una vera e propria galassia di società di comodo, utilizzate per intestazioni fittizie di magazzini e per triangolazioni commerciali fraudolente. I tessuti, importati illecitamente dalla Cina, venivano trasportati con documenti di trasporto alterati e la loro presenza sul territorio nazionale veniva giustificata attraverso fatture false, riferite a operazioni simulate con società estere, in particolare polacche e tedesche, risultate inesistenti o inattive.

Le perquisizioni effettuate a fine ottobre nei confronti di due soggetti economici, tre abitazioni private e due studi contabili hanno confermato il quadro accusatorio, portando al sequestro di dispositivi informatici, documentazione contabile ed extracontabile e di oltre 2,3 milioni di metri di tessuto, per un’evasione dei diritti di confine stimata in circa 1,3 milioni di euro.

Il prosieguo delle indagini ha consentito di individuare ulteriori tentativi di occultamento delle merci, tra cui un trasbordo notturno verso magazzini formalmente intestati a soggetti terzi. L’intervento dei finanzieri al momento dello scarico ha permesso di ricondurre la titolarità effettiva delle merci all’indagata e di estendere il perimetro dell’inchiesta.

Su disposizione della Procura Europea sono state quindi eseguite nuove perquisizioni presso quattro magazzini e una residenza privata, che hanno portato al sequestro, per ipotesi di contrabbando aggravato, frode fiscale e intestazione fittizia di beni, di oltre 5,5 milioni di metri di tessuto grezzo, stoccati su pallet e contrassegnati da etichette in lingua cinese, oltre a 237.000 capi d’abbigliamento riconducibili alla società individuata come vertice del sistema fraudolento.

Complessivamente, l’operazione ha consentito di sequestrare oltre 7,8 milioni di metri di tessuto, per un valore stimato superiore ai 10 milioni di euro, a fronte di tributi doganali evasi – tra dazi e IVA all’importazione – pari a circa 3,6 milioni di euro. Contestati anche i reati di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti per oltre 4 milioni di euro, autoriciclaggio per più di 2,7 milioni, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per oltre 2 milioni di euro e trasferimento fraudolento di valori per un ammontare superiore ai 10 milioni di euro.

L’operazione “Fraus ab Oriente” conferma il costante impegno della Guardia di Finanza, in stretta sinergia con la Procura Europea di Bologna, nel contrasto alle frodi doganali e fiscali, a tutela delle risorse erariali nazionali e dell’Unione Europea e degli operatori economici onesti. Un’azione incisiva a difesa della legalità in un comparto strategico come quello tessile, fondamentale per l’economia del territorio pratese.