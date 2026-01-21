Pronto soccorso sotto pressione, Pentassuglia: «Priorità a personale e assistenza territoriale». I dati

Pronto soccorso sotto pressione, Pentassuglia avvia il piano regionale: «Priorità a personale e assistenza territoriale»

Una ricognizione puntuale sulle principali criticità dei pronto soccorso pugliesi per costruire le basi di un piano regionale di intervento. È questo l’obiettivo degli incontri avviati dall’assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, che questa mattina ha riunito i direttori generali e i commissari straordinari delle aziende sanitarie e ospedaliere pugliesi, insieme al direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro e alla direttrice facente funzioni di Aress, Lucia Bisceglia.

Nel corso della riunione, l’assessore ha annunciato che dai primi giorni di febbraio partirà un ciclo di incontri presso ciascuna azienda sanitaria, con il coinvolgimento del Dipartimento e di Aress, per approfondire le questioni più urgenti: dalla carenza di personale al rafforzamento dell’assistenza territoriale, fino alla riorganizzazione dei flussi nei pronto soccorso.

A seguire, si è svolto un secondo incontro con le direzioni sanitarie, i responsabili dei dipartimenti di emergenza-urgenza e i direttori delle centrali operative del 118, in continuità con l’analisi avviata nella riunione convocata ieri dal presidente della Regione Michele Emiliano (Decaro nel testo originale, ma Emiliano è il presidente, ndr).

Dai dati presentati emerge che in Puglia operano 35 strutture di pronto soccorso, di cui 4 private accreditate, che assorbono complessivamente il 10% degli accessi totali. Il pronto soccorso con il maggior numero di accessi è il Policlinico di Bari, che – considerando anche i PS specialistici – gestisce l’8% degli accessi regionali, con oltre 90mila accessi annui.

Seguono l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce (oltre 69mila accessi), il “SS. Annunziata” di Taranto (circa 66mila), il “Perrino” di Brindisi (oltre 56mila) e il “Dimiccoli” di Barletta (51mila). In totale, 11 strutture concentrano più del 51% degli accessi, mentre il restante 49% è distribuito su altre 24 strutture.

Tra le criticità più rilevanti, i responsabili dei pronto soccorso e delle centrali operative del 118 hanno segnalato gravi carenze di personale, che incidono in modo significativo sulla tenuta del sistema. È stato inoltre evidenziato come la maggior parte degli accessi riguardi codici verdi e azzurri, che in alcune strutture arrivano a rappresentare fino al 90% del totale. Più contenuta, e inferiore alla media nazionale, la percentuale di codici bianchi, che si attesta intorno al 3%.

Un dato che rafforza la necessità, condivisa nel corso degli incontri, di potenziare l’assistenza territoriale, per garantire risposte appropriate a bisogni di salute che non dovrebbero gravare sui pronto soccorso.

Sul fronte della gestione dei flussi, sono state presentate alcune esperienze virtuose, come l’introduzione degli infermieri di processo e dei fast track, percorsi preferenziali dedicati a specifiche condizioni cliniche. La loro estensione potrebbe ridurre sensibilmente i tempi di attesa e il fenomeno dell’abbandono, che oggi riguarda circa l’8% degli accessi, con punte che raggiungono il 12%.

Mediamente, il 14% degli accessi si conclude con un ricovero ospedaliero, percentuale che cresce soprattutto durante i picchi influenzali. Proprio la disponibilità di posti letto per il trasferimento dei pazienti dai pronto soccorso ai reparti rappresenta una delle principali criticità segnalate, per la quale è stato proposto un maggiore coordinamento a livello di direzione sanitaria.

«Ho chiesto – ha dichiarato l’assessore Pentassuglia – di continuare il lavoro di analisi e proposta, valorizzando le buone pratiche già attivate nei diversi territori, con l’obiettivo di definire un piano regionale e piani aziendali capaci di migliorare l’accoglienza e la gestione dei flussi, rafforzando al tempo stesso l’assistenza territoriale e ridisegnando le reti».

Sempre nella giornata di oggi si è svolta anche la riunione dedicata alle liste di attesa. In quell’occasione è stato concordato un calendario di incontri con le singole aziende sanitarie, già a partire da domani, per completare entro 15 giorni i piani aziendali sperimentali e avviare il recupero delle prestazioni dal 1° febbraio, come previsto dalla delibera approvata dalla Regione.