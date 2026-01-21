Provincia di Foggia, “canone unico” e rinnovabili: il Consiglio di Stato respinge l’appello

Il Consiglio di Stato (Sezione VII) ha respinto l’appello della Provincia di Foggia contro la società Giglio s.r.l., confermando la decisione del TAR Puglia che aveva annullato una modifica regolamentare provinciale sul canone patrimoniale unico legata alle occupazioni del sottosuolo da parte di soggetti privati produttori di energia da fonti rinnovabili. La sentenza è pubblicata il 5 gennaio 2026.

Al centro del contenzioso, la delibera del Consiglio provinciale n. 18 del 29 giugno 2023, che interveniva sul regolamento del canone, con riferimento alle occupazioni del sottosuolo per attività connesse alla produzione di energia elettrica rinnovabile.

Nelle motivazioni, la Sezione ricostruisce il quadro normativo introdotto dalla legge 160/2019, che dal 2021 ha istituito il canone patrimoniale unico in sostituzione di diversi tributi e canoni preesistenti.

Un passaggio rilevante riguarda la disciplina delle occupazioni permanenti con cavi e condutture: la norma prevede che, in determinati casi, l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non possa essere inferiore a 800 euro.

Il Consiglio di Stato, nella parte conclusiva, chiarisce l’esito: l’appello viene respinto e la sentenza impugnata confermata; le spese sono compensate, ma resta a carico dell’ente appellante il contributo unificato.

A cura di Michele Solatia.