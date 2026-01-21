Edizione n° 5953

BALLON D'ESSAI

EX DISTRETTO FOGGIA // Foggia, l’ex Distretto militare prende nuova vita: studenti, musica e rigenerazione urbana
21 Gennaio 2026 - ore  11:33

CALEMBOUR

RITROVATO DIEGO // Diego Baroni ritrovato a Milano: il 14enne torna a casa dopo 8 giorni
21 Gennaio 2026 - ore  12:17

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Svolta “Grande Carro”. Stralcio per prescrizione: fuori diversi imputati. Il 31 marzo ascolto ROS

"GRANDE CARRO" PRESCRIZIONE Svolta “Grande Carro”. Stralcio per prescrizione: fuori diversi imputati. Il 31 marzo ascolto ROS

Il Tribunale di Foggia ha dichiarato il “non doversi procedere” per più posizioni: reati estinti per intervenuta prescrizione

Tribunale di Foggia, Beatrice Notarnicola indicata alla presidenza dal Csm

TRIBUNALE FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia, 21 gennaio 2026. Entra nel vivo – e cambia volto – il maxi processo “Grande Carro”, nato dall’operazione dei Carabinieri del ROS e del Comando tutela agroalimentare che negli anni scorsi aveva acceso i riflettori sui presunti intrecci tra criminalità organizzata, imprese e accesso ai fondi pubblici in Capitanata.

All’udienza di ieri, il Tribunale di Foggia (Seconda Sezione Penale) ha disposto lo stralcio delle posizioni per le quali i reati sono risultati prescritti, dichiarando per numerosi imputati il “non doversi procedere”.

A cristallizzare la decisione è il provvedimento emesso dal Collegio, datato  20 gennaio 2026, che richiama l’articolo 129 del codice di procedura penale. Nel dispositivo, il Tribunale indica esplicitamente che “i reati risultano estinti per intervenuta prescrizione”, disponendo dunque l’uscita dal perimetro del dibattimento per una parte delle contestazioni.

Il “non doversi procedere” riguarda, per i rispettivi capi d’imputazione, gli imputati elencati nel provvedimento (da atti): Alberico Andreano, Luca Andreano, Giuseppe Arpaia, Marlio Livio Cassandro, Luigi Cianci, Addolorata Diomede, Donato Matteo Forte, Giovanni Granatiero, Raffaele Angelo Lo Drago, Michele Prencipe, Angelo Sacchi, Giuseppe Sgorbati, Cosimo Specchia.

Non solo prescrizione. Nello stesso atto, il Tribunale dichiara di non doversi procedere anche nei confronti di Giuseppe Fiumara, ma per un motivo diverso: reati estinti per morte dell’imputato. Il Collegio si è riservato di depositare le motivazioni entro 60 giorni, come indicato in calce al provvedimento.

L’udienza di ieri rappresenta la conseguenza diretta di quanto avvenuto nelle settimane precedenti. Il processo, infatti, aveva da poco chiuso una lunga fase istruttoria legata alle trascrizioni delle intercettazioni, ritenute uno dei pilastri dell’impianto accusatorio: un passaggio tecnico complesso, che ha richiesto tempo e ha segnato la fine dell’esame dei periti trascrittori.

Proprio quel traguardo aveva aperto immediatamente il “fronte prescrizione”. Le difese avevano sollevato la questione su numerose posizioni e capi, chiedendo al Collegio di verificare la maturazione dei termini. Il pubblico ministero, dal canto suo, aveva chiesto un termine per valutare nel dettaglio la situazione, rinviando la discussione a un’udienza dedicata. Quell’udienza – fissata al 20 gennaio 2026 – era stata indicata come snodo decisivo per definire eventuali stralci: e così è stato.

La decisione di ieri ridisegna il perimetro del dibattimento: alcune posizioni vengono definitivamente “tagliate fuori” per prescrizione, ma il procedimento non si ferma. “Grande Carro” resta uno dei processi più rilevanti degli ultimi anni sul territorio, nato da un’indagine che – secondo l’impostazione accusatoria – avrebbe puntato a ricostruire relazioni e interessi tra una presunta rete criminale e segmenti dell’economia, con ipotesi di reato che, a vario titolo, spaziano dall’area mafiosa a quella dei reati economici e contro la pubblica amministrazione, fino alle contestazioni legate all’ottenimento di erogazioni pubbliche.

Dopo lo stralcio, il Tribunale ha disposto il rinvio al 31 marzo 2026, ore 10.30, per ascoltare il luogotenente Campaniello del ROS di Bari, figura chiave perché appartenente al reparto investigativo che ha condotto l’operazione da cui il processo trae origine. Un’audizione attesa, che potrebbe contribuire a inquadrare passaggi investigativi, attività svolte e snodi dell’indagine, alla luce del nuovo “perimetro” rimasto dopo la prescrizione.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Non ci vuole molta forza per fare le cose, ma viene richiesta molta forza per decidere cosa fare. (Elbert Green Hubbard)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO