Foggia, 21 gennaio 2026. Entra nel vivo – e cambia volto – il maxi processo “Grande Carro”, nato dall’operazione dei Carabinieri del ROS e del Comando tutela agroalimentare che negli anni scorsi aveva acceso i riflettori sui presunti intrecci tra criminalità organizzata, imprese e accesso ai fondi pubblici in Capitanata.

All’udienza di ieri, il Tribunale di Foggia (Seconda Sezione Penale) ha disposto lo stralcio delle posizioni per le quali i reati sono risultati prescritti, dichiarando per numerosi imputati il “non doversi procedere”.

A cristallizzare la decisione è il provvedimento emesso dal Collegio, datato 20 gennaio 2026, che richiama l’articolo 129 del codice di procedura penale. Nel dispositivo, il Tribunale indica esplicitamente che “i reati risultano estinti per intervenuta prescrizione”, disponendo dunque l’uscita dal perimetro del dibattimento per una parte delle contestazioni.

Il “non doversi procedere” riguarda, per i rispettivi capi d’imputazione, gli imputati elencati nel provvedimento (da atti): Alberico Andreano, Luca Andreano, Giuseppe Arpaia, Marlio Livio Cassandro, Luigi Cianci, Addolorata Diomede, Donato Matteo Forte, Giovanni Granatiero, Raffaele Angelo Lo Drago, Michele Prencipe, Angelo Sacchi, Giuseppe Sgorbati, Cosimo Specchia.

Non solo prescrizione. Nello stesso atto, il Tribunale dichiara di non doversi procedere anche nei confronti di Giuseppe Fiumara, ma per un motivo diverso: reati estinti per morte dell’imputato. Il Collegio si è riservato di depositare le motivazioni entro 60 giorni, come indicato in calce al provvedimento.

L’udienza di ieri rappresenta la conseguenza diretta di quanto avvenuto nelle settimane precedenti. Il processo, infatti, aveva da poco chiuso una lunga fase istruttoria legata alle trascrizioni delle intercettazioni, ritenute uno dei pilastri dell’impianto accusatorio: un passaggio tecnico complesso, che ha richiesto tempo e ha segnato la fine dell’esame dei periti trascrittori.

Proprio quel traguardo aveva aperto immediatamente il “fronte prescrizione”. Le difese avevano sollevato la questione su numerose posizioni e capi, chiedendo al Collegio di verificare la maturazione dei termini. Il pubblico ministero, dal canto suo, aveva chiesto un termine per valutare nel dettaglio la situazione, rinviando la discussione a un’udienza dedicata. Quell’udienza – fissata al 20 gennaio 2026 – era stata indicata come snodo decisivo per definire eventuali stralci: e così è stato.

La decisione di ieri ridisegna il perimetro del dibattimento: alcune posizioni vengono definitivamente “tagliate fuori” per prescrizione, ma il procedimento non si ferma. “Grande Carro” resta uno dei processi più rilevanti degli ultimi anni sul territorio, nato da un’indagine che – secondo l’impostazione accusatoria – avrebbe puntato a ricostruire relazioni e interessi tra una presunta rete criminale e segmenti dell’economia, con ipotesi di reato che, a vario titolo, spaziano dall’area mafiosa a quella dei reati economici e contro la pubblica amministrazione, fino alle contestazioni legate all’ottenimento di erogazioni pubbliche.

Dopo lo stralcio, il Tribunale ha disposto il rinvio al 31 marzo 2026, ore 10.30, per ascoltare il luogotenente Campaniello del ROS di Bari, figura chiave perché appartenente al reparto investigativo che ha condotto l’operazione da cui il processo trae origine. Un’audizione attesa, che potrebbe contribuire a inquadrare passaggi investigativi, attività svolte e snodi dell’indagine, alla luce del nuovo “perimetro” rimasto dopo la prescrizione.