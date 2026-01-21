TAR Puglia annulla la “deroga” per la discoteca sul lungomare: uso temporaneo bocciato, “mancano i presupposti”

Il TAR Puglia (Sezione Prima) ha annullato la delibera con cui il Comune di Vieste aveva dichiarato di pubblico interesse una proposta per avviare un’attività di “dancing” in un complesso commerciale sul lungomare. La sentenza (n. 57/2026), pubblicata il 20 gennaio 2026, accoglie il ricorso presentato da tre società proprietarie di strutture turistico-ricettive vicine all’area interessata e cancella gli atti approvati dal Consiglio comunale il 20 dicembre 2024, compresa la relazione istruttoria del settore tecnico e lo schema di convenzione.

Al centro del contenzioso c’è l’applicazione dell’articolo 23-quater del DPR 380/2001, la norma che consente ai Comuni di autorizzare “usi temporanei” in deroga alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici, ma solo a determinate condizioni: l’uso deve essere collegato a processi di rigenerazione urbana, riqualificazione di aree degradate o recupero di immobili dismessi (o in via di dismissione) e, “nel contempo”, favorire iniziative economiche, sociali o culturali. Secondo il TAR, si tratta di una disciplina eccezionale e derogatoria, che va interpretata in modo rigoroso.

Le società ricorrenti – tutte titolari da anni di attività ricettive nell’area del lungomare – hanno ricostruito una vicenda lunga: la zona della proprietà privata, dove si intendeva attivare il dancing, in passato sarebbe stata destinata nelle intenzioni alla discoteca, ma l’attività sarebbe stata più volte inibita negli anni da provvedimenti amministrativi e giudiziari, anche a seguito di contestazioni legate alle immissioni sonore. Inoltre, le ricorrenti hanno sostenuto che l’area ricade in una zona del PRG classificata come “F1 – attrezzature a livello urbano”, mentre le discoteche sarebbero ammesse solo nelle zone “F3”.

Prima di entrare nel merito, il TAR ha respinto le eccezioni preliminari sollevate dal Comune di Vieste. L’ente aveva contestato l’ammissibilità del ricorso collettivo e, soprattutto, la legittimazione e l’interesse ad agire delle società, sostenendo che alcune strutture sarebbero a distanza considerevole dall’immobile e che non sarebbe stato provato un danno concreto. Il Collegio, invece, ha riconosciuto la “vicinitas” (concetto elastico, da valutare anche in relazione alla tipologia di attività contestata) e ha ritenuto l’interesse sufficientemente delineato: in particolare, vengono richiamate precedenti vicende e pronunce in materia di impatto acustico connesso alle discoteche all’aperto, ritenuto potenzialmente idoneo a incidere sul “sereno soggiorno” degli ospiti delle strutture ricettive.

La decisione si fonda poi su un punto ritenuto “assorbente”: per il TAR non risulta dimostrato che l’immobile o la porzione interessata siano dismessi o in via di dismissione, né che si trovino in un’area degradata da riqualificare o oggetto di rigenerazione urbana. Anzi, viene sottolineato che dalla relazione tecnica allegata alla richiesta e dall’istruttoria comunale emerge come gli spazi interessati siano già organizzati e attrezzati (aree pavimentate esterne, servizi igienici, tettoie lignee e bar), quindi non riconducibili a un contesto di abbandono o marginalità. La stessa collocazione sul lungomare, a vocazione turistica, viene ritenuta incompatibile con l’idea di “area urbana degradata” o “spazio dismesso” che la norma intende recuperare.

Non solo. Il TAR aggiunge un ulteriore elemento critico: la durata della deroga concessa dal Comune, pari a quindici anni, viene giudicata “irragionevole ed eccessiva”. Sebbene l’art. 23-quater non stabilisca una durata massima, i giudici amministrativi richiamano la necessità che l’uso temporaneo resti davvero tale, senza trasformarsi in un aggiramento sostanziale della pianificazione urbanistica. Una deroga così lunga, secondo il Collegio, rischia di svuotare la portata prescrittiva degli strumenti urbanistici e di incidere in modo stabile sull’assetto del territorio.

Per queste ragioni il TAR ha disposto l’annullamento degli atti impugnati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. La sentenza, infine, dispone l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare le parti interessate.