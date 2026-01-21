Texas, lancia un peso da 11 kg contro la presunta amante del compagno: arrestata 24enne

HARRIS COUNTY (Texas) – Un gesto di gelosia poteva trasformarsi in tragedia: Aralyn Martinez, 24 anni, è accusata di aver lanciato un peso da palestra da oltre 11 kg contro la testa di un’altra donna, identificata come la presunta amante del compagno. Fortunatamente, la vittima è riuscita a schivare il colpo e non ha riportato ferite.

La dinamica dell’aggressione

Secondo quanto ricostruito dalla polizia della contea di Harris, l’aggressione è avvenuta in una palestra aperta 24 ore su 24. Martinez, dopo aver riconosciuto la donna, le avrebbe urlato: «Tr**a, ti faccio cadere questo addosso», prima di scagliare il disco da 25 libbre (circa 11,3 kg) verso di lei. L’intera scena è stata ripresa da un telefono cellulare, confermando la natura volontaria e intenzionale del gesto, motivato da ragioni sentimentali.

L’arresto e le misure cautelari

Martinez è stata arrestata il 7 gennaio 2026 con l’accusa di aggressione aggravata con arma mortale, un reato particolarmente grave. Dopo il pagamento di una cauzione di 1.000 dollari, è stata rilasciata. L’aggressione potrebbe essere avvenuta sotto l’effetto dell’alcol, secondo le prime verifiche degli investigatori.

Sulla 24enne pende ora un’ordinanza restrittiva che le vieta di avvicinarsi a meno di 60 metri dalla vittima e dalla palestra in cui si è verificato l’episodio. Martinez dovrà inoltre sottoporsi a controlli periodici antidroga e alcolici. L’udienza preliminare è fissata per giovedì 22 gennaio 2026.

L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sui rischi legati a gesti impulsivi dettati da gelosia e sull’importanza di interventi tempestivi delle forze dell’ordine per prevenire conseguenze più gravi.