Una trasfusione di plasma subita da neonato, una malattia scoperta solo molti anni dopo e una lunga battaglia giudiziaria durata quasi un quarto di secolo.

È una storia che attraversa ospedali, commissioni mediche e tribunali, fino ad arrivare anche a San Giovanni Rotondo, quella che ha portato il Tar Puglia a ordinare al Ministero della Salute di eseguire una sentenza ormai definitiva e di pagare l’indennizzo aggiuntivo previsto dalla legge 210/1992.

Con la sentenza n. 47 del 2026, pubblicata il 15 gennaio, la Seconda Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto da un cittadino pugliese, rimasto per anni senza risposta nonostante una precedente condanna già passata in giudicato.

La trasfusione nel 1968 e la malattia scoperta trent’anni dopo

Il caso affonda le radici nel 1968, quando il paziente, allora poco più che un neonato, fu ricoverato alla clinica pediatrica del Policlinico Sant’Orsola di Bologna per una sindrome celiaca. Durante quel ricovero subì una trasfusione di plasma.

Solo nel 1999, però, arrivò la scoperta della positività al virus dell’epatite C. Una diagnosi poi confermata negli anni successivi, anche nel corso di un ricovero presso l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo, dove venne riscontrata un’epatite cronica HCV correlata.

Negli anni la situazione clinica si è aggravata: oltre all’epatite, è stata diagnosticata anche una crioglobulinemia mista, patologia distinta e invalidante, anch’essa riconducibile – secondo le consulenze mediche – alle trasfusioni subite da bambino.

Il lungo contenzioso e la svolta del Tribunale di Foggia

Dopo una serie di pareri negativi e contraddittori da parte delle commissioni mediche, il paziente ha deciso di rivolgersi alla giustizia. Il Tribunale di Foggia – sezione lavoro, con sentenza del 18 maggio 2023, ha riconosciuto il diritto all’indennizzo aggiuntivo previsto dalla legge per i casi di doppia patologia, condannando il Ministero della Salute al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e spese legali.

Una decisione divenuta definitiva nel novembre 2024, dopo che il Ministero non ha presentato appello.

Nonostante il giudicato, però, il Ministero della Salute è rimasto inermi, senza procedere al pagamento. Da qui la necessità di un nuovo ricorso, questa volta al Tar, per ottenere l’ottemperanza della sentenza. Il Tribunale amministrativo non ha avuto dubbi: l’inerzia dell’amministrazione è stata ritenuta illegittima e contraria agli obblighi di legge.

Con la sentenza pubblicata a gennaio, il Tar ha quindi ordinato al Ministero della Salute di eseguire la decisione del Tribunale di Foggia e di pagare entro 60 giorni tutte le somme dovute al ricorrente, comprese le spese di giudizio.