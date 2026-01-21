Edizione n° 5953

Home // Stato news // Trema la terra nel Foggiano: scossa avvertita dal Gargano all’Alto Tavoliere

Trema la terra nel Foggiano: scossa avvertita dal Gargano all’Alto Tavoliere

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
21 Gennaio 2026
Stato news //

Trema la terra nel Foggiano: scossa avvertita dal Gargano all’Alto Tavoliere

SAN MARCO IN LAMIS / APRICENA – Un nuovo terremoto è stato registrato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, nel Foggiano. La scossa, di magnitudo locale (ML) 3.0, è stata rilevata dalla rete dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) alle 16.46, con epicentro a circa 1 km da Apricena e ipocentro a 16 km di profondità.

Il sisma – durato pochi secondi – è stato avvertito in un’ampia porzione della provincia, dal promontorio del Gargano fino all’Alto Tavoliere. Diverse le segnalazioni arrivate dai comuni dell’area: Poggio Imperiale, San Severo, Torremaggiore, San Marco in Lamis, Rignano Garganico, San Paolo di Civitate, San Nicandro Garganico e Lesina.

Secondo i parametri diffusi dall’INGV, l’evento è stato localizzato alle coordinate (lat, lon) 41.7772 – 15.4342. Al momento non risultano danni a persone o cose, ma la scossa ha generato comprensibile spavento tra i residenti, soprattutto nei centri più vicini all’epicentro.

Quante scosse “da inizio anno” e “da dicembre 2025”?

Qui sotto ti riporto i numeri verificabili dalle scosse (≥ 2.0) di cui abbiamo riscontro in articoli con dati INGV (non tutte le micro-scosse sotto ML 2 vengono normalmente riprese dalla cronaca).

Da inizio 2026 (1 gennaio → 21 gennaio 2026)

Risultano almeno 5 scosse di magnitudo ≥ 2 nell’area Foggiano/Gargano riportate con riferimento INGV:

1 gennaio 2026 – ML 2.6 (costa garganica)

(metà gennaio) – evento ≥2 nell’area Lesina/San Nicandro (citato come “seconda scossa 2026 ≥2”)

17 gennaio 2026 – ML 2.6 (in mare tra Lesina e San Nicandro; “quarta scossa dell’anno ≥2” nell’area)

9 gennaio 2026 – ML 3.2 avvertita nel Foggiano

21 gennaio 2026 – ML 3.0 area Apricena

➡️ Totale (≥2) dal 1° gennaio al 21 gennaio 2026: almeno 5.

Da dicembre 2025 (dicembre 2025 → 21 gennaio 2026)

A queste si aggiunge almeno questa scossa di fine 2025:

29 dicembre 2025 – ML 2.4 zona Vieste (Gargano)

➡️ Totale (≥2) da fine dicembre 2025 al 21 gennaio 2026: almeno 6.

Nota utile per il pezzo: in un nostro articolo di fine 2025 si cita che le scosse ≥2 in Capitanata nel 2025 sono arrivate a 129 (dato “di contesto” riportato in cronaca).

