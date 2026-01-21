Venerdì 23 gennaio, dal Dipartimento di Studi Umanistici a via Scillitani

La comunità studentesca e l’intera Università di Foggia, l’amministrazione comunale, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore e tutta la cittadinanza si stringono nel dolore per la tragica e prematura scomparsa di Simone Raucea, giovane studente universitario vittima di un fatale incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi.

L’associazione studentesca Area Nuova ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Foggia e il supporto del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, di ADMO, AVIS e dell’Associazione Michele Di Salvia, una fiaccolata cittadina che si terrà venerdì 23 gennaio. Il corteo partirà alle ore 18 da via Arpi 155, sede storica del polo umanistico, per concludersi in via Scillitani.

«Un momento di partecipazione e di riflessione collettiva, necessario per sensibilizzare la comunità sul tema della sicurezza stradale, stringersi con affetto ai familiari e agli amici di Simone, ricordare tutte le vittime della strada e trasformare il dolore in consapevolezza e responsabilità», dichiara l’assessore alla Sicurezza del Comune di Foggia, Giulio De Santis.

«La fiaccolata è un’iniziativa pubblica di responsabilità e consapevolezza che l’Università di Foggia condivide e sostiene convintamente. Come istituzione sentiamo il dovere di contribuire a una riflessione collettiva sui temi della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della tutela della vita, soprattutto quando a essere coinvolti sono i giovani», afferma il rettore Lorenzo Lo Muzio.

Particolarmente toccante il ricordo della direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, Barbara De Serio, che sottolinea l’umanità e la sensibilità di Simone, capace di gesti semplici ma profondi di attenzione verso gli altri, e la volontà di trasformare la strada che non lo ha protetto in un simbolo di legalità e senso civico.

Anche il presidente di Area Nuova, Vincenzo Mundo, evidenzia come la fiaccolata rappresenti «un abbraccio a Simone e un grido per la vita», ribadendo il diritto di ogni giovane a muoversi in sicurezza nelle città.

Durante la fiaccolata sarà presente anche l’ambulatorio mobile di ADMO, a disposizione di chi vorrà ricevere informazioni sulla donazione di midollo osseo e sul percorso per diventare potenziale donatore. Simone, infatti, è stato donatore effettivo, lasciando un esempio concreto di generosità e responsabilità verso il prossimo.

L’iniziativa vuole essere un momento di memoria e di riflessione collettiva sull’importanza della sicurezza stradale, del rispetto delle regole e della tutela della vita, affinché tragedie simili non si ripetano.

L’appuntamento è fissato per venerdì 23 gennaio alle ore 18 presso la sede del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia, in via Arpi. Si invita la cittadinanza a partecipare nel massimo rispetto del silenzio e del raccoglimento.