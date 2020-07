‘Strade e storie’, la ‘Piazzetta del Daino’ di Siponto

A Siponto la piazzetta simbolo della fauna garganica e il piccolo “giallo” della statuetta del daino



Siponto – NELL’ANTICA borgata marittima, ormai incamerata nello sviluppo urbanistico di Manfredonia, una piccola piazza circolare è crocevia di stradine disposte a raggiera nel cuore di un’ombrosa pineta. E’ la Piazzetta del Daino, che si adagia su un silenzioso torrente vicino, alcune villette, qualche negozietto e un pub dallo stile londinese. Al centro della stessa, un piedistallo marmoreo sorregge un’effigie scultorea di un daino, il quale conferisce la denominazione alla piazzetta. Tuttavia per qualche anno la storica statuetta non era più collocata nel suo posto. I passeggiatori domenicali del grazioso borgo sipontino, ultimamente più affollato con l’avvicinarsi della bella stagione, quando s’imbattevano nell’assenza della statuetta del ruminante artiodattile montano, si chiedevano che fine avesse fatto il bronzo raffigurante il piccolo animale dei boschi. Fosse andato a svernare in Foresta Umbra, dove si trovano altri esemplari suoi simili? Chissà. Ma, a parte gli scherzi, questo quesito può trovare risposta in una storia alquanto bizzarra e dai connotati del giallo, con un buon finale. La statua, che risale agli anni ’33 – ’35 era depositata presso una sede del Comune. Essa fu trafugata da ignoti alcuni anni fa e fu ritrovata nell’ottobre 2002 nella bottega di un antiquario di Bologna. Fu un cittadino manfredoniano, che passeggiando nella città felsinea, la riconobbe ed allertò la Polizia di Stato, che dopo le indagini accertò la sua provenienza proprio dal borgo di Siponto. L’amministrazione comunale, allora, ricomprò questa statua che ha un discreto valore artistico, ma soprattutto, una gran valenza simbolica per il territorio, come le opere coeve della Fontana Piscitelli e del Pescatore del Polipo. Di seguito, qualche anno fa, fu ricollocata in piazzetta, sperando non sia più soggetta a furti ed atti vandalici. Il contesto storico in cui fu incastonata questa statua in Siponto, riporta la memoria all’edificazione, durante il ventennio fascista, di alcuni borghi analoghi a quello sipontino, come Borgo Mezzanone, Borgo Tressanti, dall’architettura e dalla monumentistica evocativa delle peculiarità rurali e turistiche del nostro territorio. La figura del daino racchiudeva in se proprio queste connotazioni simboliche della borgata marittima ai piedi della montagna. Un altro aspetto curioso del ritrovamento a Bologna, è anche il fatto che quella zona è sede di antiche fonderie dove probabilmente fu forgiata la stessa statua del daino.