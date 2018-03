Di:

Foggia, presentazione della giornata mondiale del rene

Foggia – UN male nascosto, silenzioso, troppo spesso ignorato. Eppure gli effetti possono essere tanto devastanti da paragonarli, secondo la medicina, a quelli delle patologie oncologiche. Si tratta delle malattie ai reni di cui ne soffre, spesso senza saperlo, il 10% della popolazione italiana., hanno promosso per giovedì 8 marzo la settima “Giornata Mondiale del Rene”, giornata in cui sarà possibile misurare gratuitamente la pressione arteriosa e fare l’esame delle urine nei centri nefrologici e nelle piazze delle maggiori città.Negli scorsi decenni molto è stato fatto per assicurare un trattamento dialitico di qualità a tutti coloro che ne presentassero la necessità e per aumentare il numero di trapianti renali. Oltre a intensificare l’impegno per un ulteriore sviluppo di queste terapie, è necessario però promuovere un’energica campagna di prevenzione e diagnosi precoce delle nefropatie. E’ proprio questo l’obiettivo della Giornata Mondiale del Rene. L’evento, che si celebra annualmente in tutto il mondo nella seconda settimana di marzo, intende aumentare l’attenzione nei confronti del danno renale cronico e dell’importante patologia cardiovascolare a esso associata. Critica, infatti, è la compromissione cardiovascolare: la maggior parte dei nefropatici muore per un incidente cardiovascolare prima di arrivare alla dialisi. Morbilità e mortalità cardiovascolare e danno renale sono strettamente correlati. Questa relazione esiste indipendentemente dal fatto che l’evento iniziale sia renale o cardiaco. E’ anche da ricordare che alcune malattie, come l’ipertensione arteriosa e il diabete, possono dare inizio a entrambe le patologie. Chi ha una malattia renale deve quindi occuparsi anche del proprio cuore, e chi ha una cardiopatia o una vasculopatia è a rischio di nefropatia., dialisi e trapianto. Ma sono più del doppio, circa 13 milioni, i connazionali che soffrono anch’essi ammalati, facilmente in modo silenzioso,di malattie renali a vari livelli di gravità. Numeri in progressivo aumento, parallelamente all’invecchiamento della popolazione e alla diffusione di condizioni a rischio come diabete, obesità e ipertensione. Per rallentare, arrestare o addirittura invertire la marcia verso l’insufficienza renale cronica, la parola d’ordine è giocare d’anticipo.Basta sottoporsi regolarmente a esami molto semplici ed economici come i test delle urine e dei livelli di creatinina nel sangue; analisi ben note agli atleti che i nefrologi propongono come esempio di prevenzione: una sorta di “check-up dei campioni”, da imitare per salvarsi i reni. L’alleanza con il mondo dello sport è uno degli ingredienti della Giornata mondiale del rene. Per l’occasione, sono in programma visite gratuite in 215 centri di nefrologia in tutto il Paese; test della pressione e delle urine offerti su camper-ambulatori e nelle piazze di 36 città in 15 regioni, e visite in 35 scuole di 24 città. Per veicolare il messaggio i medici hanno arruolato anche i nuovi media, con uno spot video su YouTube e una fan page su Facebook. Domenica 4 marzo inoltre, grazie a un’alleanza con la Lega calcio, in tutti i campi di serie A verrà esposto lo striscione della Giornata del rene. Infine, il volto dell’edizione 2012 sarà la pluricampionessa mondiale di canoa Josefa Idem, che la prossima estate parteciperà a Londra alla sua ottava Olimpiade consecutiva. «Un risultato frutto di duri allenamenti – commenta Rosanna Coppo, ex presidente Sin – di uno stile di vita corretto, ma anche di controlli medici periodici: proprio quelli cui dovrebbero sottoporsi tutti per prevenire la malattia renale». La malattia renale, ricordano gli esperti, è particolarmente insidiosa perchè non dà sintomi. È silenziosa, ma avanza inesorabile. E quando si manifesta, la perdita di funzionalità d’organo è ormai del 90% e diventa necessaria la dialisi., e i dializzati da 37 mila a 45 mila (+22%). E il problema, oltre che medico, è anche sociale ed economico, considerando che «un paziente dializzato costa complessivamente circa 50 mila euro all’anno. In totale, la spesa annuale per tutti i dializzati italiani ammonta alla cifra enorme di 2 miliardi di euro», continua l’ex presidente della Sin. Eppure, «basterebbe trattare in modo intensivo anche solo il 10% delle persone con riduzione moderata della funzionalità renale (funzionalità residua al 60%), ritardando di 5 anni la loro progressione verso un danno d’organo significativo, per risparmiare 2 miliardi di euro: tanti da pagare un anno di sedute ai dializzati di oggi». Da qui il ruolo chiave della prevenzione. «Il 60% delle cause di ingresso in dialisi può essere affrontato e gestito», evidenzia infatti Diego Brancaccio, presidente Fir. «Basti pensare che il 72% dei dializzati nel mondo sono pazienti diabetici o ipertesi». Affinchè possa essere effettuata una opportuna prevenzione è necessario informare la popolazione. Risulta importante far capire cosa sono i reni, perché sono così importanti per la nostra salute e cosa è possibile fare per proteggerli.