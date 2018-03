M5S BARI, Madetti: “Decaro stai sereno, a governare Bari ci pensiamo noi”

Di:



Decaro dichiara che i Park & Ride a Bari sono una sua creatura. Evidentemente, da ottimo esperto in mobilità (2009 al Comune di Bari, 2010 al consiglio regionale, nel 2013 al Parlamento e adesso si candida alle primarie) forse non è stato molto presente nella nostra città né fisicamente, né virtualmente. Bari – Il candidato alle primarie del Pddichiara che isono una sua creatura. Evidentemente, da ottimo esperto in mobilità (2009 al Comune di Bari, 2010 al consiglio regionale, nel 2013 al Parlamento e adesso si candida alle primarie) forse non è stato molto presente nella nostra città né fisicamente, né virtualmente. E’ opportuno che tutti abbiano ben chiara la situazione: nel 2004, sul finire dell’ultima consigliatura Di Cagno Abbrescia, all’Amtab venne affidata, per 12 mesi, la gestione dell’area di sosta e la relativa organizzazione del trasporto pubblico del parcheggio di scambio di corso Vittorio Veneto (nell’articolo della Gazzetta del Mezzogiorno del 25 febbraio 2004 è citato come ex scuola Quasimodo), ciò dimostra che l’idea dei parcheggi di scambio o Park & Ride, a Bari comincia prima che si insediasse la Giunta Emiliano, e quindi, prima che Decaro fosse nominato assessore alla mobilità. Appare chiaro che quest’ultimo si è ritrovato semplicemente a proseguire un percorso malamente già tracciato da altri. Oggi lo stesso afferma di voler creare, nei prossimi anni, parcheggi di scambio più esterni alla città; ma perché non li ha realizzati quando era assessore alla mobilità del Comune di Bari evitando così ulteriori spese e disagi per i cittadini? Il copione Decaro questa volta ha copiato male. Infatti, lo spostamento in aree extra-urbane è un punto della nostra visione di mobilità che sosteniamo da anni. I cittadini di Bari, così come gli attivisti del Movimento 5 Stelle, vivono la città tutti i giorni, a differenza di chi, negli ultimi anni, ha vissuto la politica come un grande Park & Ride dove, al posto dello scambio tra auto e bus, ha scambiato poltrone e incarichi. La nostra visione di mobilità è innovativa nei contenuti. Noi vogliamo una forte riduzione del traffico delle auto e, di conseguenza, dell’inquinamento; vogliamo un sistema a misura di cittadino basato sull’uso di mezzi pubblici eco-compatibili e su una vera rete di piste ciclabili. Noi del M5S crediamo nella qualità della vita e della salute dei baresi! (Comunicato stamoa a cura di Vincenzo Madetti – Portavoce Sindaco M5S Bari) M5S BARI, Madetti: “Decaro stai sereno, a governare Bari ci pensiamo noi” ultima modifica: da

