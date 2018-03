DALL'ATTO (ST)

Di:



Manfredonia, 21 febbraio 2018. CON recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2018-2020 unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2018, secondo il cronoprogramma e gli schemi allegati al provvedimento. E’ stato proposto al Consiglio Comunale l’approvazione del Programma adottato, previa conferma in elenco annuale 2018 degli interventi per i cui lavori sia stata approvato uno studio di fattibilità se di importo pari o superiore a € 1.000.000,00. ATTO INTEGRALE

n025 del 31012018

n037 del 15022018 DALL’ATTO



Redazione StatoQuotidiano.it Comune Manfredonia, adottato Piano Triennale Lavori Pubblici ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.