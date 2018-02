MINNITI A FOGGIA - PH ENZO MAIZZI

Foggia. “Il ministro Minniti ha mantenuto la parola data ai foggiani: da oggi è operativo il Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di stanza a San Severo”. Lo afferma la segretaria provinciale del Partito Democratico foggiano Lia Azzarone. “A partire da domani, il nostro territorio sarà meglio presidiato e le attività investigative saranno intensificate. In particolare quelle indirizzate a scoprire i traffici illeciti gestiti dalla criminalità organizzata e dai clan mafiosi che operano in Capitanata. Per decenni abbiamo chiesto l’incremento dell’organico delle Forze dell’Ordine nella nostra provincia per contrastare il radicamento e l’espansione dell’influenza e degli affari criminali.

Finalmente abbiamo ottenuto la doverosa attenzione dal Governo e dal ministro dell’In-terno, che ha schierato a difesa dei cittadini foggiani più uomini e più mezzi. E’ un risultato che cogliamo anche grazie alla pressione esercitata dai nostri parlamentari e dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. A partire da oggi si rafforza una strategia che ha già consentito di cogliere risultati impor-tanti – conclude Lia Azzarone – e che nei prossimi mesi si svilupperà appieno a tutto vantaggio di chi oggi vive l’incubo della minaccia mafiosa”. Criminalità. Azzarone: “Attivato Reparto Prevenzione Crimine PS” ultima modifica: da

