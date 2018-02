http://www.marsicalive.it/ IMMAGINE D'ARCHIVIO

Foggia. UNA 27enne è deceduta nella notte a causa di un incidente stradale, all’altezza dello svincolo per le Casermette. La vittima, Simona Forte, era un militare dell’Esercito. Il sinistro è avvenuto tra la sua auto e un camion. Inutili tutti i soccorsi. Incidente nella notte a Foggia: morta 27enne militare dell’Esercito ultima modifica: da

