TASSO - BORDO (ST)

Di:



Manfredonia, 21 febbraio 2018. ”Il candidato del Movimento 5 Stelle alla Camera, Antonio Tasso, a seguito delle recenti dichiarazioni diffamatorie nei suoi confronti, da parte del candidato della coalizione di centrosinistra, Bordo Michele, nella giornata di martedì 20 febbraio, ha sporto querela contro quest’ultimo per diffamazione aggravata.” E’ quanto emerge da una nota stampa del Movimento 5 Stelle di Manfredonia. (Su richiesta della parte, forum non aperto per quest’articolo) Manfredonia. Antonio Tasso querela Michele Bordo ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.