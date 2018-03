Manfredonia, ok progetto fattibilità per messa in sicurezza ex Istituto Nautico

Di:

Manfredonia, 21 febbraio 2018. CON recente delibera, la Giunta comunale di Manfredonia ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la messa in sicurezza del complesso edilizio ex Istituto Nautico, ai fini della candidatura ai finanziamenti previsti e per un importo complessivo di €. 4.899.943,66.

E’ stato richiesto il contributo finanziario per l’intervento indicato con le modalità previste dal citato decreto del Direttore Centrale della Finanza locale – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno.

“Il decreto Ministeriale prevede il finanziamento integrale per interventi di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici. e che l’intervento sarà inserita nell’aggiornamento del

programma triennale delle opere pubbliche 2018/20, di prossima adozione”.

La storia

Come indicato nell’atto: ”il Comune di Manfredonia è proprietario del complesso edilizio e annessa area libera di pertinenza, sito tra le Vie Dante Alighieri, Cala del Fico e Palmiro Togliatti, destinato, dagli anni ’80, a sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Tecnico Nautico “Rotundi””.

”A seguito del trasloco degli alunni e del personale docente nella nuova sede del polivalente realizzato dalla Provincia di Foggia, la struttura in parola è rientrata nella piena disponibilità dell’Ente”.

”La Questura di Foggia e il Comando provinciale C.C. esprimevano il proprio interesse per la struttura in parola e, in appositi incontri tenuti presso la Prefettura di Foggia, da ultimo il 10 novembre 2017, veniva verificata la possibilità di dislocarvi sia la Caserma dei Carabinieri che il Commissariato di P.S.”.

”Con nota (…) del 12.11.2015 (..) la Prefettura di Foggia ha trasmesso – per una più compiuta e completa valutazione – la nota del Servizio Tecnico Logistico di Napoli n. 10027 del 19.10.2015 corredata di planimetrie sull’ ipotesi distributiva dei presidi in parola, nonché il relativo parere favorevole espresso dalla Questura di Foggia con nota del 29 ottobre 2015”. ”Con la stessa nota, si richiedeva di elaborare un progetto preliminare e/o definitivo tenendo conto delle esigenze espresse insieme ad una proposta del canone annuale da richiedere per la locazione della struttura; – pertanto, con delibera n. 240 del 18/11/2015 la Giunta Comunale dava atto della necessità di procedere all’elaborazione di nuova specifica progettazione per la messa in sicurezza del complesso edilizio alle norme vigenti, in particolare alle norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14.01.2008), nonché a quelle antincendio, impiantistiche e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto che il complesso edilizio sarà destinato agli organi di Polizia di Stato e Carabinieri”.

”Con lo stesso atto deliberativo demandava al dirigente del Settore LL.PP. gli adempimenti conseguenziali al presente provvedimento, ivi compreso l’eventuale affidamento dell’incarico di

progettazione a tecnici liberi professionisti”.

”Con determina dirigenziale n. 1870 del 3/12/2015 veniva affidato all’arch. Gaetano Croce, con studio in Manfredonia, al Lungomare del Sole 22, l’incarico di predisporre il progetto preliminare da porre a base di gara ai sensi gara ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett.c), del D.L.vo 163/2006, relativo ai lavori di messa in sicurezza del complesso edilizio ex Istituto Nautico sito in via Dante Alighieri, in particolare alle norme tecniche sulle costruzioni (D.M. 14.01.2008), nonché a quelle antincendio, impiantistiche e di sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto conto che il complesso edilizio sarà destinato agli organi di Polizia di Stato e Carabinieri”.

”Il 7/03/2016 (..) il tecnico incaricato trasmetteva il progetto preliminare relativo all’intervento in parola, per un importo di € 4.899.943,66, di cui €. 3.893.157,56 per lavori a corpo al

netto degli oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione; con nota del 22/03/2016 (…) l’Amministrazione Comunale trasmetteva il progetto preliminare al Prefetto di Foggia per acquisirne il parere in relazione al futuro/eventuale utilizzo della struttura come sede della Caserma dei Carabinieri e del Commissariato di P.S.; con delibera di G.C. n. 262 del 22/12/2016 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ad un primo lotto di intervento strutturale finalizzato al miglioramento sismico della struttura sede ex Istituto Nautico (C.O.C. ed Uffici Comunali)”, per un importo complessivo di €. 1.539.000,00, ai fini della candidatura al finanziamento mediante Contributi per interventi di previsione del rischio sismico, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) dell’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293/2015-annualità 2014.

”Con atto dirigenziale n. 72 del 20/03/2017 il dirigente del Servizio Sismico – Regione- dava atto della decadenza del finanziamento richiesto dal comune di Manfredonia per mancanza di requisiti previsti dal bando”.

”Con nota (..) del 13/02/2017 la Prefettura comunicava il favorevole orientamento espresso dal Comando Generale dell’Arma in ordine all’ipotesi allocativa presso la struttura in parola”.

”Il 29/01/2018 con decreto del Direttore Centrale della Finanza locale – Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Intero si disponeva che i Comuni hanno “..facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all’articolo 1, commi da 853 a 861, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione Centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui all’articolo 3.2. Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.”

”Il Comune di Manfredonia può accedere a tali finanziamenti per l’intervento di messa in sicurezza del complesso edilizio ex Istituto Nautico da destinare agli organi di Polizia di Stato e Carabinieri, previa certificazione, di cui all’art. 2 comma 1 dello stesso decreto, da compilare esclusivamente con metodologia informatica entro le ore 24:00 del 20/02/2018”.

