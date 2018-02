Meteo Gargano, domani migliora. Neve nei Monti Dauni

Di:

Foggia. METEO Puglia: ddopo una breve pausa nella prima parte della giornata un nuovo peggioramento raggiunge le regioni del basso versante adriatico rinnovando piogge e rovesci sparsi nonché neve sul Molise intorno ai 1000 metri. Asciutto tra Puglia e Basilicata con annuvolamenti meno frequenti, in intensificazione della serata con locali piovaschi. Temperature minime in ulteriore calo, con clima freddo; massime stabili o in locale rialzo. Venti in rinforzo da SE. Mari mossi o localmente molto mossi.

SETTIMANA SPESSO INSTABILE SUL SUD-EST

Correnti umide meridionali rinnovano una fase all’insegna dell’instabilità sul Sud-Est con rovesci intermittenti tra Puglia, Basilicata e Molise. Nel contempo correnti più fredde settentrionali si avvicinano all’Italia alimentando nel proseguo della settimana una circolazione di bassa pressione, responsabile di tempo instabile anche sulle regioni del basso versante adriatico con frequenti annuvolamenti di passaggio e precipitazioni sparse, nevose sino a quote collinari.

